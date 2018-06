Rupprecht/Tiemann/Mannes: Union will Nationalen Bildungsrat mit starker Stimme des Bundes

Berlin (ots) - Paritätisches Stimmverhältnis sichertgesamtstaatliche PerspektiveZwischen Bund und Ländern gibt es unterschiedliche Auffassungenbei der Frage, wie der im Koalitionsvertrag vereinbarte NationaleBildungsrat konkret ausgestaltet werden soll. Vor der nächstenKultusministerkonferenz (KMK) am 14./15. Juni erklären hierzu derbildungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im DeutschenBundestag, Albert Rupprecht, und die zuständigenBerichterstatterinnen, Dietlind Tiemann und Astrid Mannes:Albert Rupprecht: "Der Wissenschaftsrat ist seit Jahrzehnten einErfolgsmodell. Nach seinem Vorbild wollen wir den neuen NationalenBildungsrat einrichten. Genau das haben wir im Koalitionsvertragvereinbart. Und nach diesem Vorbild hat Bildungsministerin Karliczekeinen guten Vorschlag für den Nationalen Bildungsrat auf den Tischgelegt. Offenkundig fürchtet die KMK aber ein unabhängiges,eigenständiges Beratungsgremium. Sonst würde sie nicht versuchen, denBildungsrat einzudampfen und zu einem Anhängsel der KMK zu machen.Für die Union ist aber klar: Der Bund muss mindestens die Hälfte derStimmen in der Verwaltungskommission des neuen Rates wahrnehmen. Nurso ist die übergreifende und gesamtstaatliche Perspektive für dieBildung zu gewährleisten."Dietlind Tiemann: "Qualität, Transparenz und Vergleichbarkeitinnerhalb des deutschen Bildungssystems - eine neue Bildungsoffensivemuss dringend her. Deshalb meine volle Unterstützung für diePrioritätensetzung von Bildungsministerin Karliczek zur zügigenEinrichtung eines Nationalen Bildungsrates, der unter den richtigenVorzeichen diese Offensive in der Bildung einleiten muss. Bildungbedeutet nicht mehr 'nur' schulische Bildung, die weiterhin in derZuständigkeit der Länder liegt und dort bleiben soll. Bildung heißtauch Kita, berufliche Bildung, Studium und lebenslanges Lernen. Derbreite inhaltliche Auftrag muss das Alleinstellungsmerkmal desNationalen Bildungsrates im Bezug zur KMK verdeutlichen. Daher müssenwir als Bund Verantwortung übernehmen und gerechte Bildungsstandardssetzen in einem Nationalen Bildungsrat, in dem der Bund mindestensdie Hälfte der Stimmen der Verwaltungskommission hat."Astrid Mannes: "Der Nationale Bildungsrat bietet die Chance,Kräfte zu bündeln mit dem Ziel, mehr Qualität, Vergleichbarkeit undTransparenz im Bildungsbereich zu erreichen. Dieses Gremium solltesich allen Bereichen der Bildung in allen Lebensphasen der Menschenwidmen und sich nicht auf die schulische Bildung beschränken."Hintergrund: Im Koalitionsvertrag haben CDU, CSU und SPDvereinbart: "Wir wollen die Bildungschancen in Deutschland imgemeinsamen Schulterschluss von Bund und Ländern verbessern. Dafürwollen wir nach dem Vorbild des Wissenschaftsrates einen NationalenBildungsrat einrichten. Der Nationale Bildungsrat soll auf Grundlageder empirischen Bildungs- und Wissenschaftsforschung Vorschläge fürmehr Transparenz, Qualität und Vergleichbarkeit im Bildungswesenvorlegen und dazu beitragen, sich über die zukünftigen Ziele undEntwicklungen im Bildungswesen zu verständigen und die Zusammenarbeitder beteiligten politischen Ebenen bei der Gestaltung derBildungsangebote über die ganze Bildungsbiographie hinweg zu fördern.Über Mandatierung, Zusammensetzung, institutionelle Anbindung undAusstattung des Nationalen Bildungsrates entscheiden Bund und Ländergemeinsam."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell