Rupprecht/Staffler/Albani: Menschenwürde ist Ausgangspunkt jeder Forschung

Berlin (ots) - Unser Wertesystem gibt Orientierung imSpannungsfeld von Fortschritt und GewissenDer Deutsche Ethikrat hat am heutigen Donnerstag seineStellungnahme zu "Keimbahneingriffe am menschlichen Embryo"veröffentlicht. Dazu erklären der bildungs- und forschungspolitischeSprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, AlbertRupprecht, und die zuständigen Berichterstatter Katrin Staffler undStephan Albani:Albert Rupprecht: "Der Schutz und die Würde des Menschen sind füruns oberstes Gebot und Richtschnur jeder Forschung. Neue Technologienmüssen daher hinsichtlich möglicher Risiken und Chancen vor jederAnwendungsfrage sorgfältig erforscht werden. Das gilt insbesondere inder medizinischen Forschung, die sich direkt auf unser Lebenauswirkt. Der jüngste Vorfall in China mit zweifelhaften Versuchen anZwillingsmädchen war nicht nur ein klarer Verstoß gegen dieunantastbare Würde des Menschen, sondern zugleich ein Weckruf, dasseine engere ethische Begleitung neuer Technologien erforderlich ist."Katrin Staffler: "Es ist sehr zu begrüßen, dass die Debatte rundum das Thema Genom-Editierung erneut an Fahrt aufnimmt. Die vomEthikrat veröffentlichte Stellungnahme ist dabei eine wichtigeOrientierungshilfe. Wir müssen hierbei sowohl die Risiken beiKeimbahneingriffen am menschlichen Embryo, als auch die Potenzialevon Genom-Editierung im Bereich der somatischen Gentherapie in denBlick nehmen. Denn die ursächliche Behandlung genetisch bedingterKrankheiten könnte in der Zukunft für Betroffene erhebliche Chancenbieten. Daher benötigen wir einen intensiven internationalen Dialogsowie gemeinsame, an die einzelnen Anwendungsfelder angepassteOrientierungsrahmen im Bereich der Forschung."Stephan Albani: "Die Erforschung der Genom-Editierung bietetenorme therapeutische Chancen, die es im Sinne der Patientinnen undPatienten zu nutzen gilt. Noch bleibt vieles nur eine Zukunftsvision,bei deren Verwirklichung viele medizinische und technologische Hürdenbestehen. Doch am Ende könnten wir Menschen therapieren, die heutekeine Chance auf Heilung haben. Für die notwendigeGrundlagenforschung kann Deutschland als weltweit führenderMedizinstandort einen enormen Beitrag leisten: Hier braucht es einenklaren Rechtsrahmen und frühzeitige Förderung. Die Stellungnahme desDeutschen Ethikrates bietet dafür einen guten Ausgangspunkt."