Rupprecht/Schipanski: Deutschlands Hochschul- und Wissenschaftssystem ist auf Erfolgskurs

Berlin (ots) - Exzellenz bleibt unser Leitprinzip auf dem Weg andie SpitzeAm Mittwoch fand im Ausschuss für Bildung, Forschung undTechnikfolgenabschätzung eine Expertenanhörung zu Entwicklung undPerspektiven des Hochschul- und Wissenschaftssystems statt. Hierzuerklären der bildungs- und forschungspolitische Sprecher derCDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Albert Rupprecht, und derzuständige Berichterstatter, Tankred Schipanski:Albert Rupprecht: "Die heutige Anhörung von Sachverständigen hatgezeigt: Die Union mit ihrem klaren Fokus auf Qualität, Leistung undExzellenz ist Garant für eine erfolgreiche Hochschul- undWissenschaftspolitik.Wir als Unionsfraktion wollen den WissenschaftsstandortDeutschland auch künftig weiter an die internationale Spitze führen.Dafür brauchen wir in den nächsten Jahren vor allem eine nochschlagkräftigere Förderung von Exzellenz. Sie ermöglicht die künftigeweltweite Attraktivität, Wettbewerbsfähigkeit und Stärke Deutschlandsin Wissenschaft, Forschung und Innovation.Konkret wollen wir deshalb beispielsweise neue nationaleForschungskonsortien in ausgewählten Themenbereichen wie'Maschinelles Lernen/Algorithmen' schaffen, die für die künftigewissenschaftlich-technologische Leistungskraft Deutschlands besonderswichtig sind. Zudem werden wir die Förderung der besten Köpfe inDeutschland substanziell ausbauen. Denn nur Exzellenz führtDeutschland an die wissenschaftliche Weltspitze."Tankred Schipanski: "Mit dem neuen Artikel 91b Grundgesetz habenwir für den Bund neue Möglichkeiten eröffnet, um die Hochschulen alsHerzstück unseres Wissenschaftssystems dauerhaft zu unterstützen. Diedeutschen Hochschulen zeichnen sich durch eine besondere Vielfalt undhohe Qualität aus und sind für die wissenschaftliche, wirtschaftlicheund kulturelle Entwicklung Deutschlands von unschätzbarer Bedeutung.Um die Leistungsfähigkeit des Systems auch in Zukunft zu erhalten undauszubauen, müssen die Hochschulen und ihre Partner in Bund undLändern in enger Abstimmung tätig werden.Klar ist aber auch: Ein Engagement des Bundes nach Artikel 91bGrundgesetz, der das Zusammenwirken von Bund und Ländern regelt, istkein Instrument des Länderfinanzausgleichs, sondern hat sich anüberregionalen Erfordernissen und am inhaltlich-strukturellenMehrwert für Wissenschaft, Forschung und Lehre zu orientieren. Nurwenn der Bund seine Ressourcen konzentriert und intelligent einsetzt,wird es gelingen, die globale Wettbewerbsfähigkeit und Sichtbarkeitunserer Wissenschaftslandschaft weiter zu erhöhen. Darauf werden wirals Unionsfraktion konsequent achten."