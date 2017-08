Rupprecht: SPD-Bildungspolitik überzeugt nicht

Berlin (ots) - Die "Nationale Bildungsallianz" der SPD ist alterWein in neuen SchläuchenAm heutigen Montag hat die SPD Pläne für eine "NationaleBildungsallianz" vorgestellt. Dazu erklärt der bildungs- undforschungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, AlbertRupprecht:"Die 'Nationale Bildungsallianz' der SPD ist eine Mogelpackung undalter Wein in neuen Schläuchen. Die Forderungen sind ebensoaltbekannt wie einfallslos. Auf den Punkt gebracht will die SPD nureines: Der Bund soll den Ländern Geld schenken - mehr nicht. Ob dieLänder das Geld dann für die Schulen nutzen, steht in den Sternen.Und ob dadurch die Bildung besser wird, bleibt offen.Fakt ist: Wo die SPD regiert, überzeugt sie die Menschen mit ihrerBildungspolitik nicht. Gerade wegen ihrer schlechten Bildungspolitikhat die SPD in diesem Jahr wegweisende Landtagswahlen verloren. Faktist auch: Deutschland insgesamt ist in der Bildung heute viel besser,als die SPD es vorgibt. Wir haben seit dem PISA-Schock deutlichaufgeholt und liegen jetzt über dem OECD-Durchschnitt. Bund, Länderund Kommunen haben ihre Bildungsausgaben deutlich gesteigert. Geradebeim Bund steht seit der Regierungsübernahme durch die Union Bildungganz oben auf der Agenda. Seit 2005 haben wir den Etat für Bildungund Forschung mehr als verdoppelt. 2008 haben Bund und Ländergemeinsame Ziele in der Bildung vereinbart, was erneut großeFortschritte gebracht hat. Heute ist die Kooperation von Bund undLändern in Bildung und Wissenschaft so stark wie nie.Seit Jahren steht die Union für verlässliche und erfolgreicheBildungspolitik. Diese wollen wir in der nächsten Legislaturperiodefortsetzen. Die Fachpolitiker der Unionsfraktion haben dazu auf 50Seiten ein detailliertes und wegweisendes Programm für Ausbildung,Studium, Weiterbildung und Forschung vorgelegt. Wir wollenbeispielsweise einen umfassenden 'Pakt für Berufsbildung' anstoßen,diesen mit bis zu 1,5 Milliarden Euro pro Jahr ausstatten und damitdie berufliche Bildung deutlich attraktiver und hochwertiger machen.Vorhaben sind u.a. die weitere Digitalisierung der Berufsschulen undüberbetrieblichen Ausbildungsstätten, die Weiterbildung vonAusbildern und Lehrern, der flächendeckende Ausbau derBerufsorientierung und die Stärkung regionaler Ausbildungsmärkte.Wir werden beim Studium die Qualität von Lehre und Ausbildungspürbar verbessern und die Zahl von Studienabbrüchen verringern. Undwir werden mit dem Digitalpakt beträchtliche Summen investieren, umdie digitale Bildung an Schulen in Deutschland auf den modernstenStand zu bringen. Die Union handelt also, während die SPD sich anüberflüssigen Änderungen des Grundgesetzes abarbeitet."Hintergrund:Das Programm für Ausbildung, Studium, Weiterbildung und Forschungwurde am 20. Juni 2017 unter dem Titel "Starke Forschung und Bildungfür Deutschlands Zukunft" von der Arbeitsgruppe Bildung und Forschungder CDU/CSU-Bundestagsfraktion verabschiedet. Es ist ein Ideenpapierfür die 19. Wahlperiode und steht unter folgendem Link zum Downloadbereit: https://www.cducsu.de/fraktion/ag-bildung-und-forschungPressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell