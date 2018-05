Rupprecht/Radomski: Rekordetat für Bildung und Forschung auch 2018

Berlin (ots) - Union steht für konsequenten Kurs hin zum3,5-Prozent-ZielAm heutigen Donnerstag berät der Deutsche Bundestag den Einzelplandes Bundesministeriums für Bildung und Forschung für dasHaushaltsjahr 2018. Hierzu erklären der bildungs- undforschungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im DeutschenBundestag, Albert Rupprecht, und die zuständige Berichterstatterin imHaushaltsausschuss, Kerstin Radomski:Albert Rupprecht: "Investitionen für Bildung und Forschung sindInvestitionen für Wirtschaftskraft und Wohlstand. Die wichtigsteRessource unseres Landes sind exzellent ausgebildete und innovativeKöpfe. Der Haushalt 2018 zeigt erneut: Die Union ist der Garant fürdiese Zukunftsinvestitionen. Seit 2005 haben wir die Ausgaben fürBildung und Forschung um 132 Prozent gesteigert. Diesen Kurs setzenwir mit dem Haushalt 2018 fort.Unser Ziel für 2025 ist, dass 3,5 Prozent des BIP in Forschung undEntwicklung investiert werden. Hierzu genügt aber nicht allein dieSteigerung der Mittel. In Zukunft wird es darum gehen, den Transfervon der Forschung in die Praxis noch stärker in den Blick zu nehmenund zu einem festen Bestandteil der Forschungsförderung zu machen.Vor allem die großen Forschungsorganisationen müssen dieseBringschuld erfüllen."Kerstin Radomski: "Mit einem erneuten Rekordhaushalt im BereichBildung und Forschung unterstreichen wir, dass den hierstattfindenden Weichenstellungen für die Zukunft Rechnung getragenwird. 17,6 Milliarden Euro sind ein deutliches Zeichen - und ebensodie Tatsache, dass dies ohne die Aufnahme neuer Schulden erreichtwird."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell