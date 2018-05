Rupprecht: Nationalen Bildungsrat jetzt zügig einrichten

Berlin (ots) - Bisherige Bemühungen der Länder für mehrBildungsqualität reichen nicht ausAm heutigen Donnerstag, 3. Mai 2018, hat BundesbildungsministerinAnja Karliczek ihr Konzept für einen Nationalen Bildungsratvorgestellt. Hierzu erklärt der bildungs- und forschungspolitischeSprecher der Unionsfraktion in Deutschen Bundestag, Albert Rupprecht:"Vergleichbare Qualität in der Bildung ist in Deutschland nochimmer ein Wunschtraum. Zwischen den Bildungssystemen mancherBundesländer liegen Welten. Wer hierzulande mit Kindern umzieht, mussdies oft leidvoll erfahren. Seit Jahren hat es dieKultusministerkonferenz versäumt, für Vergleichbarkeit und eindurchgehend hohes Qualitätsniveau in der Bildung zu sorgen. Längstdrängt sich der Eindruck auf, dass ein richtiger Bildungsvergleichder Länder gar nicht erwünscht ist. Manchmal scheitert es schondaran, dass der Bildungsforschung die notwendigen Daten fehlen.Dieser Zustand ist nicht länger haltbar. Wir brauchen besteBildungschancen für jedes Kind. Daher haben wir im Koalitionsvertragdie Einrichtung eines Nationalen Bildungsrats vereinbart. Wir wollendamit für mehr Transparenz, Vergleichbarkeit und Qualität in derBildung sorgen. Das ist besonders wichtig, wenn der Bund künftigMilliarden in die Schulen investieren soll. Es geht umQualitätssicherung und einen echten Mehrwert.Das Konzept von Bundesministerin Anja Karliczek für den NationalenBildungsrat ist genau der richtige Ansatz. Es verspricht einkonstruktives Zusammenwirken von Bund und Ländern, Wissenschaft undPolitik - ganz nach dem Vorbild des Wissenschaftsrates. Nun geht esdarum, den Nationalen Bildungsrat schnell einzurichten. Wer hierbremst, der hat kein echtes Interesse an mehr Qualität in derBildung."Ergänzender Hinweis: Der Namensbeitrag von Frau BundesministerinAnja Karliczek zum Nationalen Bildungsrat ist hier veröffentlicht:http://ots.de/TP07jmPressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell