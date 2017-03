Rupprecht/Lücking-Michel: Spitzenforschung und Innovation braucht Weltoffenheit

Berlin (ots) - Internationalisierungsstrategie stärkt DeutschlandsRolle in der globalen WissensgesellschaftAm heutigen Freitag berät der Bundestag über die neue Strategieder Bundesregierung zur Internationalisierung von Bildung,Wissenschaft und Forschung. Hierzu erklären der bildungs- undforschungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im DeutschenBundestag, Albert Rupprecht, und die zuständige Berichterstatterin,Claudia Lücking-Michel:Albert Rupprecht: "Mehr als 90 Prozent des weltweiten Wissensentsteht außerhalb Deutschlands. Und wissenschaftliche Exzellenz lebtvom Austausch und Wettbewerb der weltweit Besten. InternationaleZusammenarbeit in Bildung, Wissenschaft und Forschung ist deshalb vonessentieller Bedeutung, um die globalen Wissensressourcen fürDeutschland zu erschließen und die Wettbewerbsfähigkeit unseresLandes als Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort zu sichern. Dieneue Internationalisierungsstrategie schafft hierfür einen wichtigenHandlungsrahmen. Sie ist zugleich ein starkes Plädoyer für Offenheit,Gemeinsamkeit und Freiheit des Denkens.Wir als Unionsfraktion setzen uns dafür ein, dass nunmehr auf derGrundlage der neuen Strategie mit allen betroffenen Ressorts undallen relevanten, vom Bund finanzierten Organisationen eine 'RoadmapInternationalisierung' mit konkreten und präzisen Zielen, Maßnahmenund Meilensteinen erarbeitet wird. Denn nur über eine verstärkteAbstimmung und Vernetzung des deutschen Engagements in Bildung,Wissenschaft und Forschung im Ausland kann eine intensivere undnachhaltigere Kooperation und bessere Kohärenz in der internationalenZusammenarbeit erreicht werden."Claudia Lücking-Michel: "Die neu aufgelegteInternationalisierungsstrategie der Bundesregierung kommt zur rechtenZeit. Der Brexit und der verhängte Einreise-Stopp für eine Reihe vonLändern durch die USA stehen für einen Isolationismus, der auchgravierende Auswirkungen auf die internationale Zusammenarbeit inWissenschaft und Forschung hat.Wir dagegen zeigen: Offenheit, nicht Abschottung, ist Garant fürSpitzenforschung und Innovation und damit für unseren Wohlstand. Wirals Unionsfraktion setzen uns dafür ein, die internationaleZusammenarbeit mit Partnern in Europa und in aller Welt auszubauen.Dazu gehört neben der wissenschaftlichen Zusammenarbeit auch derBereich der beruflichen Bildung, der erstmals in der Strategieberücksichtigt wird. Von interkultureller Erfahrung profitierendeutsche Fachkräfte, zugleich ist das deutsche Modell der beruflichenBildung weltweit ein Vorbild und kann helfen, Zukunftsperspektivenvor allem in Schwellen- und Entwicklungsländern zu schaffen."Hintergrund:Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, die im Jahr 2008beschlossene Strategie der Bundesregierung zur Internationalisierungvon Wissenschaft und Forschung weiterzuentwickeln. Mit der am01.02.2017 vom Kabinett verabschiedeten (neuen) Strategie derBundesregierung zur Internationalisierung von Bildung, Wissenschaftund Forschung wird diese Vereinbarung umgesetzt. Dieweiterentwickelte Strategie reagiert auf neue Trends undHerausforderungen, die sich in den letzten Jahren ergeben haben unddie sich maßgeblich auf die internationale Zusammenarbeit in Bildung,Wissenschaft und Forschung auswirken. Dazu gehören die zunehmendeGlobalisierung, die Digitalisierung, die Weiterentwicklung desEuropäischen Forschungsraums und die Herausbildung neuer globalerInnovationszentren außerhalb der etablierten Wissenschaftsstandorte.Unter dem Leitmotiv "Internationale Kooperation: vernetzt undinnovativ" definiert die Strategie folgende fünf handlungsleitendeZiele: (1) Exzellenz des deutschen Wissenschafts- undForschungssystems auf anhaltend hohem Niveau halten und steigern; (2)Deutschlands Innovationskraft international stärker entfalten; (3)Berufsbildung und Qualifizierung internationaler ausbauen; (4)Schwellen- und Entwicklungsländer verstärkt als Partner in dieAusgestaltung der globalen Wissensgesellschaft einbinden; sowie (5)europäische und internationale Zusammenarbeit zur Lösung globalerHerausforderungen intensivieren.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell