Rupprecht: Kooperativen Bildungsföderalismus leben

Berlin (ots) - Föderale Abstimmung über gemeinsame Bildungsziele mit klarenZuständigkeiten notwendigBayern und Baden-Württemberg werden nicht an dem Nationalen Bildungsratmitwirken. Hierzu erklärt der bildungs- und forschungspolitische Sprecher derCDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Albert Rupprecht:"Wir stehen zum Bildungsföderalismus. Schulbildung ist eine Kernkompetenz derBundesländer. Die Sorge einiger Länder, dass der nationale Bildungsrat in dieseKompetenz zu sehr eingreifen würde, ist zu respektieren. In anderenBildungsbereichen sieht die Verfassung die Zuständigkeit beim Bund bzw. bei Bundund Ländern gemeinsam. Beispiele sind etwa die berufliche Bildung, dieberufliche Weiterbildung oder auch der Hochschulpakt. Diese werden über denBundeshaushalt mit jährlich mehreren Milliarden gefördert.Gerade in Zeiten, in denen sich Berufsbilder schnell wandeln undlebensbegleitendes Lernen immer wichtiger wird, müssen die Bildungsangebotedurchlässig und ihre Schnittstellen aufeinander abgestimmt sein. Hierfürbrauchen wir institutionalisierte Formate zwischen Bund und Ländern. Diesemüssen im Sinne eines kooperativen Bildungsföderalismus eine Abstimmung zugemeinsamen Positionen und Zielen ermöglichen. Die Umsetzung der gemeinsamenPositionen soll nach klaren Zuständigkeitsregeln und Verantwortungsbereichenerfolgen. Hierzu könnten eine Neuauflage des Bildungsgipfels oder andere Formatediskutiert werden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4450042OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell