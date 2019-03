Rupprecht/Kemmer: Weg frei für Digitalpakt

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Schülerinnen und Schüler können modernerunterrichtet und besser auf Zukunft vorbereitet werdenAm heutigen Freitag hat der Bundesrat der Änderung desGrundgesetzes als Voraussetzung für den Digitalpakt Schulezugestimmt. Hierzu erklären der bildungs- und forschungspolitischeSprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, AlbertRupprecht, und die zuständige Berichterstatterin, Ronja Kemmer:Albert Rupprecht: "Der Weg für den Digitalpakt ist frei. Mit fünfMilliarden Euro vom Bund bringen wir einen kräftigen Schub für gutenUnterricht in Deutschland. Schülerinnen und Schüler können modernerunterrichtet und so besser auf die Zukunft vorbereitet werden. DerBund unterstützt damit die Länder aus einem gesamtstaatlichenInteresse heraus, wobei die Verantwortung für das Bildungswesen klarin der Zuständigkeit der Länder verbleibt. Ein kooperativerBildungsföderalismus, eindeutige Zuständigkeiten und das bestensbewährte Subsidiaritätsprinzip bleiben unsere Leitbilder."Ronja Kemmer: "Für uns als CDU/CSU-Bundestagsfraktion war eswichtig, dass es nur eine Verfassungsänderung geben kann, dieklargestellt, dass ausschließlich Investitionen in die kommunaleBildungsinfrastruktur und unmittelbar mit diesen verbundene,befristete Ausgaben gefördert werden. Eine allgemeine Finanzierungvon Personalkosten sollte nicht erfolgen. Das haben wir erreicht. MitBlick auf die Erfahrungen in der Vergangenheit musste auchausgeschlossen werden, dass die Länder in dem Förderbereich ihreeigenen Mittel kürzen und diese durch Bundesmittel ersetzen können.Mit der in dem Kompromiss aufgenommenen Formulierung zurZusätzlichkeit ist dies gewährleistet."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell