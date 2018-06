Rupprecht/Kemmer: Digitalpakt Schule ja, aber richtig

Berlin (ots) - Positionspapier der Bildungs- undForschungspolitiker der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum DigitalpaktSchuleIn einem am heutigen Freitag veröffentlichten Positionspapierstellt die Arbeitsgruppe Bildung und Forschung derCDU/CSU-Bundestagsfraktion Forderungen für den Digitalpakt Schuleauf. Hierzu erklären der bildungs- und forschungspolitische Sprecherder Unionsfraktion, Albert Rupprecht, und die zuständigeBerichterstatterin, Ronja Kemmer:Rupprecht: "Digitalpakt Schule ja, aber richtig! Wenn einigeLänderminister jetzt drängen und auf einen Zeitdruck der digitalenWelt verweisen, ist das reine Verhandlungstaktik. Von einem solchenDruck scheint man sich einen möglichst bedingungslosen Geldsegen desBundes zu erhoffen. Der Digitalpakt bedeutet aber nicht die Öffnungeiner Finanzschleuse. Länder, die die digitalen Bildungschancenbisher links liegen gelassen haben, bekommen vom Bund keinenBlankoscheck.Wir als CDU/CSU-Bundestagsfraktion machen Tempo, aber wir nehmenkeine unlautere Abkürzung. Mit uns gibt es den Digitalpakt nur, wenndie Inhalte stimmen. Wir wollen für jeden Schüler und jede Schülerindigitale Qualitätsbildung, unabhängig davon, ob sie in einerwirtschaftlich starken Region oder einer wirtschaftlich schwachenRegion aufwachsen."Kemmer: "Mit dem Digitalpakt Schule machen wir unsere Schulen fitfür die Zukunft. Digitale Kompetenzen werden immer wichtiger. Mit demDigitalpakt sorgen wir dafür, auf eine Welt vorzubereiten, die sichdurch die Digitalisierung rasant verändert. Klar ist für uns, dassauch bei der digitalen Wissensvermittlung immer das Primat desPädagogischen gelten muss.Nach intensiven Vorarbeiten sind wir jetzt auf der Zielgeradenangelangt und freuen uns sehr, dass voraussichtlich nächstes Jahr mitder Förderung gestartet werden kann. Es geht um sehr viel, auch umviel Geld. Für uns als CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist es darumwichtig, dass wir ein in jeder Hinsicht gut durchgeplantes Konzepthaben und den Digitalpakt damit auf ein solides Fundament stellen.Der Bund ist bereit, viel zu geben, nimmt dabei aber die Länderdeutlich in die Pflicht."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell