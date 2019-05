Rupprecht/Kaufmann: Wissenschaftspakte sind Glücksfall für Zukunft

Berlin (ots) - Verhandlungsergebnis schafft Planungssicherheit /Qualität muss Maßstab bei Umsetzung seinDie von der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) beschlossenenWissenschaftspakte (Nachfolge Hochschulpakt, Nachfolge QualitätspaktLehre und Pakt für Forschung und Innovation) mit einem Volumen voninsgesamt rund 160 Milliarden Euro werden in dieser Woche inparlamentarischen Gremien des Deutschen Bundestags beraten. Dazuerklären der bildungs- und forschungspolitische SprecherCDU/CSU-Bundestagsfraktion Albert Rupprecht und der Obmann derFraktion, Stefan Kaufmann:Albert Rupprecht: "Die drei großen Pakte sind insgesamt einGlücksfall für die Zukunft Deutschlands. Der größte, der mit 84Milliarden Euro vom Bund unterstützte Pakt für Forschung undInnovation, war bereits bei den Koalitionsverhandlungen einKernanliegen der Unionsfraktion, um Exzellenz im internationalenWettbewerb zu sichern. Es ist ein großer Erfolg, dass in einersolchen Dimension auch beim Mittelaufwuchs Planungssicherheit fürWissenschaft, Hochschulen und Forschung erreicht werden konnte. Dassetzt auch international beachtete Maßstäbe. Dass dieWissenschaftspakte auf einem guten Weg sind, ist auch demVerhandlungsgeschick von Bundesministerin Anja Karliczek zuverdanken.Unser Ziel war, eine verlässliche Finanzierung auf hohem Niveaufür das Wissenschaftssystem zu erreichen. Das ist gelungen und derBund hat sich damit erneut als ein verlässlicher Partner für dieWissenschaft erwiesen. Kritisch bleibt jedoch festzustellen, dass dieLänder die sinnvolle Steigerung der Hochschulpaktmittel nichtselbstständig finanzieren, obwohl sie für die Hochschulen diealleinige Zuständigkeit innehaben und ihnen politisch eine höherePriorität einräumen könnten.Wir hatten den Anspruch, dass Transfer und Translation in neuerQualität im Pakt für Forschung und Innovation verankert wird. Wirhaben dafür klare Kriterien mit anspruchsvollen und überprüfbarenZielen formuliert und in die Verhandlungen eingebracht. Im Ergebnisist nun eine Punktlandung gelungen, die zu einer für Deutschland sowichtigen Transferkultur beitragen wird.Bei der weiteren Umsetzung des neuen "Zukunftsvertrages Studiumund Lehre" und des neuen Paktes "Innovation in der Hochschullehre"muss im höchsten Maße Wert auf Qualität in Studium und Lehre gelegtwerden. Das muss sich in den bilateralen Ländervereinbarungen durchqualitative Paramater bei der Mittelverwendung abbilden und durchmaximale Freiheitsgrade bei dem neu zu schaffenden Zentrum fürInnovation und Qualität in der Hochschullehre garantiert werden.Wichtig für uns ist, dass trotz der Laufzeit von zehn Jahren eineparlamentarische Kontrolle im laufenden Prozess sichergestellt istund die verfassungsgemäße Aufgabe gelebt werden kann. Zu der Frage,wie das sichergestellt werden kann, sind wir mit demBundesforschungsministerium im Gespräch."Stefan Kaufmann: "Bund und Ländern stellen die Weichen auf Zukunft- das ist das Signal der heutigen Beschlüsse. Das ist besonderswichtig, weil Wissenschaft und Forschung in einem zunehmendeninternationalen Wettbewerb stehen. Wenn wir als Innovationsnationvorn bleiben wollen, brauchen wir starke Hochschulen und führendeForschung. Die heutigen Beschlüsse werden das Wissenschaftssystemvoranbringen und Planungssicherheit schaffen. Die Hochschulenerhalten dauerhaft zusätzliches Bundesgeld auf dem Niveau derbisherigen Zuwendungen und die außeruniversitärenForschungseinrichtungen können mit dem zugesagten Aufwuchs von dreiProzent ihre Spitzenstellung weiter ausbauen. Das ist iminternationalen Vergleich keine Selbstverständlichkeit. Wir werdendie weitere Ausgestaltung und Umsetzung der Pakte ebenso genau wiekonstruktiv begleiten und darauf achten, dass die Qualitätskriterieneingehalten werden."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell