Rupprecht/Kaufmann: Wir erwarten Kulturwandel in Wissenschaft und Forschung

Berlin (ots) - Hightech-Strategie 2025 beschlossenMit der heute beschlossenen Hightech-Strategie 2025 formuliert dieunionsgeführte Bundesregierung Ziele, Schwerpunkte und Meilensteineder Forschungs- und Innovationspolitik für die nächsten Jahre. Hierzuerklären der bildungs- und forschungspolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Albert Rupprecht, und der zuständigeBerichterstatter Stefan Kaufmann:Albert Rupprecht: "Transfer, Sprunginnovationen, Unternehmergeist,offene Innovationskultur, konsequente Anwendungsorientierung - dassind für uns die Leitbegriffe der Hightech-Strategie. Mit derStrategie verlangen wir einen Kulturwandel in Wissenschaft undForschung - hin zu einer Kultur, die den Transfer zum Nutzen vonWirtschaft und Gesellschaft als die bestimmende Geschäftsgrundlagevon Forschung sieht. Der Dreiklang "Wissenschaft, Forschung,Transfer" soll den Takt angeben.Mit der Agentur für Sprunginnovationen, der Transferinitiative,einer gezielten Gründungsunterstützung durch Gründungsinkubatoren undExperimentierräumen, der steuerlichen Forschungsförderung sowiesteuerlichen Anreizen für Wagniskapital schaffen wir die Strukturenfür den Kulturwandel. Wissenschaft und Forschung sind in der Pflicht,diese Kultur als Selbstverständnis zu leben."Stefan Kaufmann: "Die Hightech-Strategie 2025 ist unser Fahrplanzum Erreichen des 3,5 Prozent-Ziels, das wir im Koalitionsvertrag aufInitiative von CDU und CSU vereinbart haben. Mit derSchwerpunktsetzung auf die Digitalisierung in allen wichtigenLebensbereichen erhält die Hightech-Strategie ein wichtiges Update.Innovationen werden dank klar formulierter Missionen künftig nochbesser auf die Bedürfnisse der Menschen in unserem Land fokussiert.Unser Ziel ist es, den Wohlstand Deutschlands durch mehr Mut zuZukunftstechnologien weiterhin zu sichern. Deshalb bauen wir denressortübergreifenden Ansatz der Hightech-Strategie in derForschungs- und Innovationspolitik weiter aus und verstärken dieZusammenarbeit aller relevanten Akteure. Uns ist bewusst, dass wirden Standort Deutschland nur durch noch größere Anstrengungen imBereich der Innovations- und Technologieförderung sichern werden. DieHightech-Strategie 2025 bietet hierfür den richtigen Rahmen."