Rupprecht/Kaufmann: Denker und Macher zusammenbringen

Berlin (ots) - Agentur zur Förderung von Sprunginnovationen soll2019 startenDie unionsgeführte Bundesregierung hat am heutigen Mittwoch, 29.August 2018, die Gründung einer Agentur zur Förderung vonSprunginnovationen beschlossen. Hierzu erklären der bildungs- undforschungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Albert Rupprecht,und der Obmann der Unionsfraktion im Bildungs- undForschungsausschuss, Stefan Kaufmann:Albert Rupprecht: "Das nächste 'große Ding' soll aus Deutschlandkommen! Mit der Agentur für Sprunginnovationen bringen wir kreativeDenker und mutige Macher zusammen. Exzellenten Forschern undinnovativen Managern geben wir finanziellen Raum und Freiheit, ausForschungsideen bahnbrechende Produkte und Dienstleistungen zuschaffen. Ideen ,made in Germany' sollen Märkte umkrempeln. Zu vielegute Ideen gehen auf dem Weg von der Forschung bis zur Marktreifeverloren. Das liegt häufig an mangelndem Mut der Akteure und einerKultur, die ein Scheitern als Brandmarke versteht. Mit der Agenturfür Sprunginnovationen möchten wir eine Kultur etablieren, die dasScheitern als notwendiges Übel auf dem Weg zu der einen großen Ideeversteht. Diese eine Idee kann unseren Wirtschaftsstandort aufJahrzehnte beflügeln."Stefan Kaufmann: "Mit der Agentur für Sprunginnovationen betretenwir Neuland in der Innovationsförderung. Wir setzen kreativeInnovationsmanager ein, die innovative Forschungsideen mit großemMarktpotential identifizieren und sie bis zur Marktreife bringen. DerInnovationsmanager stellt eigenständig ein Portfolio aus Projektideenund -teams zusammen, das er flexibel steuern kann. Am Ende wird seinErfolg daran gemessen, welche Ideen er zu einem anwendungsreifenbahnbrechenden Produkt oder einer entsprechenden Dienstleistunggeführt hat.Damit stärken wir langfristig den Wirtschafts- undWissenschaftsstandort Deutschland. Neue bahnbrechende Produktebedeuten immer auch neue hochwertige Arbeitsplätze. Die sollen nichtnur im Silicon Valley sondern vor allem auch in Deutschlandentstehen."