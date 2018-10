Rupprecht/Kaufmann: Auf Lob nicht ausruhen

Berlin (ots) - Trotz der erfreulichen Analyse desWeltwirtschaftsforums muss das Innovationssystem in Deutschlandweiter gestärkt werdenDas Weltwirtschaftsforum hat Deutschland als führendesInnovationsland eingestuft. Dazu erklären der bildungs- undforschungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Albert Rupprecht,und der Obmann der Unionsfraktion im Bildungs- undForschungsausschuss, Stefan Kaufmann:Rupprecht: "Verlässliche und dauerhafte Forschungspolitik wird nunsichtbar. Das Ergebnis spiegelt die guten Rahmenbedingungen, die wirgeschaffen haben. Deutschland ist heute die Heimat der Innovationen.Damit das so bleibt, dürfen wir uns nicht auf diesen Lorbeerenausruhen. Es ist gut, dass wir mit der neuen Hightech-Strategie undder Agentur für Sprunginnovationen unsere Innovationsstärke ausbauen.Wir brauchen aber weitere Maßnahmen wie die steuerlicheForschungsförderung. Vor allem die Forschungsorganisationen müssenden Transfer in Wirtschaft und Gesellschaft stärken. Das muss jetztkommen, wenn wir das 3,5 Prozent-Ziel an Ausgaben für Forschung undEntwicklung 2025 gemeinsam mit Wissenschaft und Wirtschaft erreichenwollen."Kaufmann: "Das neue Ranking des Weltwirtschaftsforums versuchterstmals abzubilden, wie die Länder auf den digitalen Wandelvorbereitet sind. Dass Deutschland in dieser Hinsicht an der Spitzesteht, hat mehrere Gründe: Stark aufgestellte außeruniversitäreForschungseinrichtungen, erfolgreich etablierte Clusternetzwerke undauf wichtige Zukunftstechnologien ausgerichtete Netzwerke vonUnternehmen und Forschungsinstituten. Aber auch die solideHaushaltspolitik, gut funktionierende soziale Sicherungssysteme undpolitische Stabilität gehören zu den unbestrittenen Stärken desInnovationsstandorts Deutschland. Unsere Forschungs- undInnovationspolitik setzt genau hier an. Im Koalitionsvertrag habenwir zudem die Felder, in denen wir noch besser werden müssen,benannt. So werden wir beispielsweise Unternehmensgründungenerleichtern, den Zugang zur Forschungsförderung für Start-Upsverbessern und einen schnelleren Transfer von Forschungsergebnissenin marktfähige Produkte fördern."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell