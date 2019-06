Rupprecht: Historischer Meilenstein für den Wissenschaftsstandort Deutschland

Berlin (ots) - Die drei Wissenschaftspakte schaffenPlanungssicherheit und fördern Forschung auf höchstem NiveauBundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten derLänder haben am heutigen Donnerstag die drei Wissenschaftspakte(Nachfolge Hochschulpakt, Nachfolge Qualitätspakt Lehre und Pakt fürForschung und Innovation) mit einem Volumen von insgesamt rund 160Milliarden Euro beschlossen. Dazu erklärt der bildungs- undforschungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im DeutschenBundestag, Albert Rupprecht:"Die heutige Besiegelung der großen Pakte von Bund und Länder istein historischer Meilenstein in der Entwicklung desWissenschaftsstandortes Deutschland und wegweisend für eine guteZukunft. Ein Mittelaufwuchs in dieser Größenordnung für Hochschulenund Wissenschaftseinrichtungen schafft langfristigePlanungssicherheit und ermöglicht exzellente Forschung aufinternational herausragendem Niveau. Für uns als Union hat der neuePakt für Forschung und Innovation einen besonderen Stellenwert. Wirhaben es geschafft, dass Transfer und Translation darin in neuerQualität verankert sind, mit anspruchsvollen und überprüfbarenZielen. Das hilft, die Transferkultur in Deutschland voranzutreibenund Innovationen zu beflügeln.Der heutige Abschluss der insgesamt sehr erfolgreichenVerhandlungen ist ein gutes Beispiel, wie der kooperativeBildungsföderalismus funktionieren kann. Dabei ist es unerlässlich,dass auch die Länder ihrer finanziellen Verantwortung in vollemUmfang nachkommen. Als Wermutstropfen bleibt festzuhalten, dass dieLänder die sinnvolle Steigerung der Hochschulpaktmittel nichtselbstständig finanzieren. Dabei liegt die verfassungsmäßigeZuständigkeit für die Hochschulen allein bei den Ländern.Bund und Länder geben der Wissenschaft heute das Rüstzeug, um iminternationalen Wettbewerb erfolgreich bestehen zu können. EineLaufzeit von zehn Jahren ist keine Selbstverständlichkeit, sondernAusdruck einer verlässlichen, zukunftsorientierten und nachhaltigenPolitik. Dennoch müssen die parlamentarischen Kontrollrechte vollgewahrt bleiben. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird sich bei derUmsetzung und Ausgestaltung der drei Pakte weiter konstruktiv undengmaschig einbringen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell