Rupprecht/Altenkamp: Steuerliche Forschungsförderung ist das richtige Signal

Berlin (ots) - Geplante Regelungen zur Auftragsforschung sind zuüberarbeitenAm heutigen Mittwoch wurde der vom Bundesfinanzministereingebrachte Vorschlag für ein Gesetz zur Einführung einersteuerlichen Forschungsförderung in Deutschland im Kabinettbeschlossen. Hierzu erklären der bildungs- und forschungspolitischeSprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, AlbertRupprecht, und der zuständige Berichterstatter, Norbert Altenkamp:Albert Rupprecht: "Deutschland muss seine Forschungsanstrengungenverstärken, um künftig im immer härteren globalen Innovationswettlaufvorne bleiben zu können. Für uns ist wichtig, dass wir unsereInnovationsförderung auf eine breitere Basis stellen und zusätzlichzur bewährten Projektförderung eine steuerliche Forschungsförderungeinführen. Wir wollen eine unbürokratische Kooperation zwischenWissenschaft und Wirtschaft unterstützen und so innovative Projekteschneller realisieren.Deswegen ist der beschlossene Gesetzentwurf grundsätzlich zubegrüßen. Es ist gelungen, von der bislang angedachten BefristungAbstand zu nehmen, was die Attraktivität der steuerlichenForschungsförderung deutlich erhöht. Positiv ist auch, dass diegerade für kleinere Unternehmen wichtige Auftragsforschung enthaltenist, wenngleich an ihrer Ausgestaltung noch gearbeitet werden muss.Das werden wir im parlamentarischen Verfahren genau prüfen. UnserZiel muss sein, dass wir mit der Einführung einer steuerlichenForschungsförderung nachhaltig Innovationen ankurbeln und unsereWettbewerbsfähigkeit steigern."Norbert Altenkamp: "Die Einführung einer steuerlichen Förderungvon Forschungsausgaben in Deutschland als dritte Säule neben derProjektförderung und der institutionellen Förderung war längstüberfällig.Sie ist ein richtiges Signal für unseren Innovationsstandort. Wirwollen mit dem neuen Instrument gerade für kleine und mittlereUnternehmen neue Anreize schaffen, sich an der Forschung zubeteiligen, denn die Innovationsintensität dieser Unternehmen lässtseit Jahren nach. Die im Gesetzentwurf vorgesehene Auftragsforschungist noch nicht so ausgestaltet, dass sie die engere Kooperation vonUnternehmen und Forschungsinstituten, die wir dringend brauchen, umneue Ideen schneller in marktfähige Produkte umzusetzen, effektivfördert. In den parlamentarischen Beratungen müssen wir deshalb einebessere Lösung finden."