Rupprecht/Altenkamp: Steuerliche Forschungsförderung bringt Innovationsschub

Berlin (ots) - Gesetzesentwurf des Finanzministeriums geht in dierichtige RichtungDas Bundesfinanzministerium hat einen Vorschlag für ein Gesetz zurEinführung einer steuerlichen Forschungsförderung in Deutschlanderarbeitet. Hierzu erklären der bildungs- und forschungspolitischeSprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, AlbertRupprecht, und der zuständige Berichterstatter, Norbert Altenkamp:Albert Rupprecht: "Wir haben lange auf den Gesetzentwurfhingewirkt und es ist gut, dass jetzt Bewegung in das Thema kommt.Die Grundrichtung stimmt, jedoch werden wir im parlamentarischenVerfahren den Entwurf genau prüfen. Wichtig ist, dass dieAuftragsforschung enthalten ist, denn die bringt besonders für kleineund mittlere Unternehmen (KMU) einen Innovationsschub, weil dieseselber oft über keine größeren Forschungskapazitäten verfügen. Zudemmuss die steuerliche Forschungsförderung die bewährteProjektförderung ergänzen. Jetzt kommt es darauf an, dass derGesetzentwurf schnell vom Kabinett beschossen und dem Parlamentzugeleitet wird. Wir wollen eine zügige Verabschiedung des Gesetzes,um der sich abschwächenden Konjunktur mit einem Innovationsschubentgegenzuwirken."Norbert Altenkamp: "Der lang erwartete Gesetzentwurf zursteuerlichen Forschungsförderung ist ein Meilenstein nach über 30Jahren Diskussion über das Thema. Er ist ein wichtiges Signal fürunseren Innovationsstandort und für unsere forschenden Unternehmen,denn sie erhalten künftig 25 Prozent der Kosten für dasForschungspersonal als Forschungszulage.Neben der Projektförderung ist die steuerliche Forschungsförderungdie ideale Ergänzung, um die Innovationskraft unserer Unternehmennoch deutlicher zu stärken. Sie wird besonders Mittelständler undkleinere Betriebe anspornen, neue Forschungsprojekte durchzuführenoder überhaupt erst in die Forschung einzusteigen. Sie können damitkünftig noch schneller und flexibler auf neue Fragestellungenreagieren und mit anderen Unternehmen oder Forschungsinstituten nochbesser zusammenarbeiten.Das Modell des Bundesfinanzministeriums geht in die richtigeRichtung und bezieht auch die Auftragsforschung mit ein - dafür hatsich die CDU/CSU-Bundestagsfraktion besonders eingesetzt. Kritischist zu sehen, dass das Gesetz zunächst auf vier Jahre begrenzt werdensoll. Auch über einige andere Punkte der Ausgestaltung müssen wirnoch diskutieren. Wichtig ist, dass wir das Gesetz nun so schnell wiemöglich im Bundestag beraten, damit es wie geplant am 1. Januar 2020in Kraft tritt."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell