Rupprecht/Albani: Weiterkommen im Beruf wird leichter

Berlin (ots) - Reform des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzessteigert die Attraktivität der beruflichen BildungAm heutigen Mittwoch hat das Bundeskabinett die vonBundesbildungsministerin Anja Karliczek eingebrachte Novelle desAufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) beschlossen. Hierzuerklären der bildungs- und forschungspolitische Sprecher derCDU/CSU-Fraktion, Albert Rupprecht, und der zuständigeBerichterstatter, Stephan Albani:Albert Rupprecht: "Die Steigerung der Attraktivität derberuflichen Bildung ist ein Kernanliegen der Union. Die vorgesehenenVerbesserungen bei der Aufstiegsförderung erfüllen diesen Anspruchund werden ein Weiterkommen im Beruf erleichtern. QualifizierteFachkräfte können mit dem Aufstiegs-Bafög besser gefördert werden.Wir befähigen die Menschen, mit den Veränderungen in der ArbeitsweltSchritt zu halten und so zur Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands aktivbeizutragen. Damit stellen wir den Menschen mit seinen Talenten undFähigkeiten in den Mittelpunkt und fördern die Gleichwertigkeit vonberuflicher und akademischer Bildung."Stephan Albani: "Das Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz ist einMeilenstein unionsgeführter Bildungspolitik. Wir arbeiten weiteraktiv an der Verbesserung der Situation von Menschen, die sichweiterqualifizieren und weiterbilden wollen. Menschen, die sichberuflich weiterqualifizieren, profitieren künftig von großzügigenund umfangreichen Erlassregeln, bei Existenzgründung undUnternehmensübernahmen. Unseren Anspruch, Familien als zentralegesellschaftliche Institution zu stärken, erfüllen wir beim AFBG mitbesseren Bedingungen zur Kinderbetreuung und Unterhaltsförderung. Mitdem AFBG zeigen wir, dass uns alle Ausbildungswege, akademische undberufliche, gleich wichtig sind."