Rupprecht/Albani: Mehr Planungssicherheit für Fachhochschulen

Berlin (ots) - Förderprogramm "Forschung an Fachhochschulen" soll dauerhaftjährlich um 3 Prozent steigenIn der heutigen Sitzung der Arbeitsgruppe Bildung und Forschung wurdebeschlossen, längerfristige Planungssicherheit für die Forschung anFachhochschulen zu ermöglichen. Dazu erklären der bildungs- undforschungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag,Albert Rupprecht, und der zuständige Berichterstatter Stephan Albani:Albert Rupprecht: "Fachhochschulen tragen heute zu weit mehr als klassischeranwendungs- und praxisorientierter Ausbildung bei. Mit ihreranwendungsorientierten Forschung sind sie innovativer Impulsgeber in denRegionen und stimulieren den Wissenstransfer in kleine und mittlere Unternehmenmit großem Erfolg. Deswegen wollen wir das Förderprogramm "Forschung anFachhochschulen" für das Jahr 2020 auf insgesamt 60 Mio. Euro erhöhen, wie es imRegierungsentwurf bereits angelegt ist. Perspektivisch wollen wir zudem, dassdas Programm dauerhaft jährlich einen Aufwuchs von 3 Prozent erfährt, ähnlichwie es bei dem Pakt für Forschung und Innovation auch vorgesehen ist. Damittragen wir zu mehr Planbarkeit, Verlässlichkeit und Kontinuität für dieForschung an Fachhochschulen bei."Stephan Albani: "Die Stärkung der Forschung an Fachhochschulen ist uns in derUnion ein wichtiges Anliegen. Darum ist im Bundeshalt dafür eine Steigerung auf60 Mio. Euro vorgesehen. Den Aufwuchs wollen wir mit jährlich 3 Prozentverstetigen und konnten dazu eine Einigung mit unserem Koalitionspartnererzielen. Wir stärken damit den regionalen Austausch zwischen Fachhochschulenund Wirtschaft und sorgen dafür, dass wir die Chancen der Wissensgesellschaft inDeutschland besser nutzen können. Wir zeigen damit, dass Bildung, Wissenschaftund Forschung für die Zukunft unseres Landes und unsere Politik eineSchlüsselrolle spielen und hier den Fachhochschulen dauerhaft eine wichtigeRolle zukommt."