Rupprecht/Albani: Mehr Aufstiegsförderung

Wer sich beruflich fortbildet, wird künftig noch besserunterstütztAm heutigen Freitag wird der Deutsche Bundestag mit der 2./3. Lesung die vonBundesbildungsministerin Anja Karliczek eingebrachte Novelle desAufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) voraussichtlich beschließen. Hierzuerklären der bildungs- und forschungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion,Albert Rupprecht, und der zuständige Berichterstatter, Stephan Albani:Albert Rupprecht: "Mit dem heutigen Beschluss ist ein Meilenstein zur Steigerungder Attraktivität der beruflichen Bildung erreicht. Die Gleichwertigkeit vonberuflicher und akademischer Bildung, ein Kernanliegen der Union, wirdumgesetzt. Die Förderung von beruflicher Fortbildung wird deutlich verbessertund über alle drei Fortbildungsstufen möglich sein. Beispielsweise kann derGeselle Unterstützung bei der Fortbildung zum Kfz-Servicetechniker erhalten,dann zum Meister und nochmal zum Betriebswirt im Handwerk, der im akademischenBereich dem Master-Abschluss entspricht. Das neue Aufstiegs-BAföG fördertqualifizierte Fachkräfte, hilft den Menschen mit den Veränderungen in derArbeitswelt mitzukommen und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands."Stephan Albani: "Mit dem Aufstiegs-BAföG nehmen wir eine Menge Geld in die Hand,um Karrieren in der Beruflichen Bildung besser zu fördern. Wir bauen dieFörderung aus, erweitern sie nun über alle Fortbildungsstufen und stärken mit350 Mio. EUR den beruflichen Aufstieg. Zudem setzen wir ein klares Zeichen inRichtung Unternehmensgründung und Betriebsübernahmen, die wir mit einemvollständigen Darlehenserlass anerkennen. Ich freue mich über die großeZustimmung, die wir im Parlament, bei den Sozialpartnern und Sachverständigen zudiesem Gesetz erhalten haben. Gemeinsam machen wir die Berufliche Bildung fitfür die Zukunft."