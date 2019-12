Rupprecht/Albani: Berufsaufstieg wird leichter

Berlin (ots) - Neues Aufstiegs-Bafög bringt zahlreiche VerbesserungenAm heutigen Freitag hat der Deutsche Bundestag mit der 1. Lesung der vonBundesbildungsministerin Anja Karliczek eingebrachten Novelle desAufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) die parlamentarische Beratungbegonnen. Hierzu erklären der bildungs- und forschungspolitische Sprecher derCDU/CSU-Fraktion, Albert Rupprecht, und der zuständige Berichterstatter, StephanAlbani:Albert Rupprecht: "Unser Ziel ist die Steigerung der Attraktivität derberuflichen Bildung und die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischerBildung. Deswegen ist es gut, dass wir jetzt über ein neues Aufstiegs-Bafögberaten, das viele Verbesserungen enthält und ein Weiterkommen im Beruferleichtert. Wir brauchen qualifizierte Fachkräfte und wollen die Menschenunterstützen, mit den Veränderungen in der Arbeitswelt mitzukommen. Das neueAufstiegs-Bafög hilft, die Talente und Fähigkeiten noch besser zur Entfaltung zubringen und so die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu steigern."Stephan Albani: "Mit zusätzlichen 350 Millionen Euro verbessern wir dasAufstiegs-Bafög in einer Dimension, wie es sie bislang noch nicht gab. Damitsetzen wir ein klares Zeichen, dass beruflicher Aufstieg gewünscht ist und dievolle Unterstützung der Union hat. Neben deutlichen Leistungsverbesserungenwollen wir erreichen, dass diejenigen Menschen, die sich fortbilden und danneinen Betrieb übernehmen oder gründen, bei den Fortbildungskosten entlastetwerden. Denn uns ist es wichtig, dass Menschen, die sich beruflichweiterqualifizieren und unternehmerische Verantwortung übernehmen, einebesondere Unterstützung erfahren.Unser Anspruch ist, dass Familien als zentrale gesellschaftliche Institutionstärker unterstützt werden. Deswegen verbessern wir beim Aufstiegs-Bafög dieKinderbetreuung und Unterhaltsförderung. Mit dem neuen Aufstiegs-Bafög zeigenwir, dass uns alle Ausbildungswege, akademische und berufliche, gleich wichtigsind."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4467751OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell