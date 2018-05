Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Hamburg (ots) - In seinem neuen Film "The Happy Prince" führte dergefeierte britische Schauspieler Rupert Everett zum ersten Mal Regie.Hier spielt der 58-Jährige den legendären Schriftsteller Oscar Wilde.Im Interview mit dem Lufthansa Magazin (Mai-Ausgabe) erzählt er stolzund froh: "Ich war der beste Regisseur, den ich je hatte! Während desDrehs war ich nie besonders zufrieden mit meinem Spiel, was daranlag, dass ich immer wieder in die Rolle des Regisseurs springenmusste. Aber im Schnitt konnte ich die Szenen so zusammenfügen, dassich um Klassen besser wirke! Wir Schauspieler beklagen ja gern, dassRegisseure immer unsere schwächsten Momente in einen Film schneiden.Jetzt konnte ich selbst die besten auswählen."An seiner Seite spielen alte Freunde wie Colin Firth und EmilyWatson. "Ohne sie hätte ich das Projekt vergessen können! Als ich vorzehn Jahren das Skript schrieb, haben sie mir auf Zettelnbescheinigt, dass sie mitspielen würden. Inzwischen ist Colin einMegastar, aber ich habe stets mit dem Zettelchen gewedelt, wenn wiruns sahen, sogar beim Oscar auf dem roten Teppich. Als Ehrenmannstand Colin natürlich zu seinem Wort. Und ich konnte mit meinen Starsherrlich vor Geldgebern angeben."Auf die Frage, ob er auch weiterhin als Regisseur arbeiten wolle,antwortet Everett: "Ich möchte schon, aber ich frage mich, ob ich mitmeinen 58 Jahren noch den Zeitgeist verstehe. Ich war 1976 zum erstenMal in Berlin und hatte die wunderbarste Zeit meines Lebens. DieMillennials bekämen Herzattacken, wenn sie wüssten, was damals dortabging. Berlin war in den 70er-Jahren wie New York - so frei! Ichfürchte, diese Ära hat mich so stark geprägt, dass ich den Anschlussans Heute verpasst habe."Everett, der einst auch im Kult-Film "Die Hochzeit meines bestenFreundes" brillierte, blickt im Interview zuversichtlich nach vorn:"Ich bin optimistisch und kann nicht nachvollziehen, warum so vieleMenschen unzufrieden sind. Ich finde, dass sich die Welt im Großenund Ganzen zum Besseren entwickelt. Es ist doch unglaublich, was wirin nur 100 Jahren in Sachen Menschenrechte und Fortschritt erreichthaben, verglichen mit den Jahrtausenden davor. Das heißt natürlichnicht, dass wir aufhören dürfen, weiter dafür zu kämpfen."Über die Lufthansa MedienfamilieDie Faszination des Reisens und das Erlebnis des Fliegens - dasLufthansa Magazin inspiriert auf Papier und auch digital(lh.com/magazin) mit bewegenden Reportagen. Das Lufthansa Magazinzählt mit rund 1,6 Millionen Lesern in 17 Ländern Europas zu denreichweitenstärksten paneuropäischen Magazinen. Das deutsch-englischeMagazin ist der Reichweitenführer unter den europäischenInflight-Magazinen. 280.000 Exemplare fliegen jeden Monat an Bordaller Lufthansa-Maschinen rund um die Welt. Lufthansa Exclusive, dasPremium-Magazin von Lufthansa, inszeniert die gehobene Lebens- undKonsumwelt von Deutschlands mobilster Zielgruppe. Mit LufthansaExclusive werden über 325.000 deutschsprachige Vielflieger derLufthansa erreicht. "Traveling in style" ist das Leitthema vonLufthansa Woman's World. Das Magazin orientiert sich am Stil und anden Bedürfnissen der vielreisenden Businessfrau.Über TERRITORYTERRITORY ist die Agentur für Markeninhalte. Rund 1.000Mitarbeiter arbeiten mit Leidenschaft und Überzeugung daran, fürUnternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren,diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu belebenund so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Wir sind überall da,wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat,der beste Partner. Als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social-und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter,Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wirnennen das "Content to Results".Pressekontakt:Helge Hopphopp.helge@territory.deTELEFON +49 (40) 3703-5061Original-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuell