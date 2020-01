Rundum Service für die erfolgreiche Immobiliensuche / Gratis Funktionen bei Immo-Shopping24

Hamburg (ots) - Mit dem Angebot von Immo-Shopping24 verändert Baufi24 dasAngebot für die Immobiliensuche nachhaltig. Nicht nur die Suche auf nur nocheiner Seite, sondern zahlreiche weitere Funktionen führen Nutzer schneller zuErgebnissen. "Nutzer von Immo-Shopping24 bekommen so umfangreiche Informationen,dass die Entscheidungsfindung deutlich vereinfacht wird", erläutert StephanScharfenorth, Geschäftsführer des Baufinanzierungsvermittlers Baufi24.de(https://www.baufi24.de/). Und das alles kostenlos, denn für die Registrierungist lediglich die Eingabe einer gültigen E-Mailadresse nötig, ohne Einwilligungin Newsletter oder Werbeanschreiben. "Wir bieten alle Informationen aus einerHand, von der Suche über die Bewertung bis hin zur Finanzierungsberatung",erklärt Scharfenorth. "On- und Offline, denn bei Interesse gehört auch diepersönliche Beratung vor Ort zum kostenlosen Angebot".Immo-Shopping24 finden Interessierte unter https://www.baufi24.de/immobilien/.Dort können sie nahezu alle Immobilien- und Maklerseiten in einer Suchmaskedurchstöbern und Wunschobjekte abspeichern. Zusätzlich lassen sich Objekte mitAngabe weniger Daten realistisch bewerten. Außerdem zeigt das Angebot alleFinanzierungskonditionen individuell in Echtzeit an. Die Objekt- undStandortanalyse bietet darüber hinaus weitere Daten und Fakten zur Lage derWunschimmobilie. Scharfenorth: "Hier wird jeder Immobiliensuchende fündig, dennso viele Informationen und Daten auf einen Blick findet man sonst kaum imDschungel der Online-Angebote."Über Baufi24Der vielfach ausgezeichnete Baufinanzierungsvermittler https://www.baufi24.de/bietet Darlehensinteressierten umfangreiche Informationen zum ThemaImmobilienfinanzierung und Ratenkredite und vergleicht die Angebote von über 450Banken sowie Kreditinstituten. 2006 gegründet, ist das Unternehmen heuteAnlaufstelle für jährlich über 3 Millionen Interessenten. Dabei unterstützen dieBerater in den deutschlandweiten Geschäftsstellen zukünftige Hausbesitzer aufihrem Weg zum Eigenheim und entwickeln für sie die optimaleFinanzierungsstrategie - kostenfrei, unverbindlich sowie persönlich vor Ort.Pressekontakt:Unternehmenskontakt: Baufi24 GmbH Stephan Scharfenorth, Tel. +49 (0)800 808 4000 E-Mail: redaktion@baufi24.dePressekontakt: Hasenclever Strategy, Walter Hasenclever, Tel: +49 42142 76 37 39, E-Mail: wh@hcsy.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/104820/4497800OTS: Baufi24 GmbHOriginal-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell