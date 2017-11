Rundum-Erneuerung für Schwabenhaus

Fulda/Heringen (Werra) (ots) - Der FertighausherstellerSchwabenhaus präsentiert sich seit Anfang November moderner denn je.Die innovativen neuen Hausprogramme tragen das Unternehmen auf eineneue Ebene. Die Evolution zeigt sich auch in einer neuen modernenFirmen- und Produktphilosophie, in einem neuen Logo und in einemkomplett neuen Marken-Auftritt.Gleich drei neue Hausprogramme bringt Schwabenhaus im November aufden Markt. Mit seinen neuen Hauslinien Selection, Solitaire undStarline startet das Unternehmen nicht nur seine Produkt-Offensive.Die Einführung der neuen Hausentwürfe ist gleichzeitig derStartschuss für den komplett neuen Marken-Auftritt des Unternehmens.Neben komplett neu entwickelten Haustypen mit moderner Architekturund innovativer Technologie präsentiert das hessische Unternehmensein neues Markenlogo und seinen neuen Marken-Claim "Starke Häuser.Seit 1966."Mit dem Versprechen "Starke Häuser" bietet Schwabenhaus seinenKunden zahlreiche neue Produkt-Highlights und komplett neueHausentwürfe die in Sachen Architektur, Technologie und Ausstattungdie hohen Kunden- und Marktanforderungen der heutigenBauherren-Generation erfüllen. Oberstes Ziel der neuen Hausprogramme:Individualität, Flexibilität und Transparenz für den Kunden. "Egalwie sich der Bauherr sein zu Hause vorstellt - wir beraten ihnehrlich und transparent und wir machen seinen Traum möglich", lautetdas Credo von Christian Baumann, Geschäftsführer Vertrieb.Dabei immer im Fokus des Fertighausherstellers: Kosten- undPlanungs-Transparenz für den Kunden. Damit das perfekt zu den Kundenpassende Haus geplant und gebaut werden kann bietet Schwabenhausseinen Bauherren deshalb nicht nur einen umfassen Beratungs- undPlanungsservice. Mit dem All-Inklusive-Konzept bietet Schwabenhausseinen Kunden eine umfangreiche "Serienausstattung" die dasbeinhaltet was Bauherren heute für den Bau der eigenenzukunftssicheren vier Wände brauchen. Das bietet von Anfang an hoheKostentransparenz, Wohnkomfort und Sicherheit.Mit seiner Klima-Komfort-Haus Philosophie legt derFertighaushersteller sehr viel Wert auf Wohngesundheit,Umweltbewusstsein und Effizienz seiner Häuser.Pressekontakt:Schwabenhaus GmbH & Co. KGIndustriestraße 236266 Heringen/WerraKristina Wiesenmayerkristina.wiesenmayer@schwabenhaus.deOriginal-Content von: Schwabenhaus Gmbh & Co KG, übermittelt durch news aktuell