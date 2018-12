Rundfunkveranstalter erneuert Partnerschaft mit Mindtree für digitale Testdienste

Warren, New Jersey, London und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire)Mindtree (https://www.mindtree.com/), ein globaler Dienstleisterim Bereich digitaler Wandel und Technologie, verkündete heute denErhalt des 'Digital Testing Services Framework II'-Vertrags, der aufeinen stark wettbewerbsorientierten Ausschreibungsprozess folgte. DasUnternehmen wird somit weiterhin als führender Anwendungstestpartnerdes BBC für verschiedene seiner digitalen Produkte tätig sein. DieserVertrag resultiert aus einer vierjährigen Verbindung, im Rahmenwelcher Mindtree Dienstleistungen zur Unterstützung von Testverfahrendigitaler Produkte, Anwendungen und Dienste zur Verfügung stellte,die sich im Besitz der britischen Rundfunkstation befanden oder fürsie lizenziert waren. Mindtree wird weiterhin Überprüfungsverfahrendurchführen und über sämtliche Plattformen hinweg Unterstützung fürKernprodukte bieten, einschließlich des BBC iPlayer und desBritbox-Streaming-Dienstes für US-amerikanische und kanadischeZuschauer. Der neue Vertrag tritt am 1. Dezember in Kraft und beläuftsich anfänglich auf zwei Jahre mit der Möglichkeit auf einezweimalige Verlängerung von jeweils einem Jahr.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )Als Teil unseres Dienstleistungsangebots umfasst das neueFramework die Bereitstellung funktionaler sowie nichtfunktionalerTestmethoden für eine breite Produktpalette, Anwendungen undWebseiten und ist in sämtlichen Bereichen vertreten, einschließlichTV, Radio, Plattformen, North and Nations, sowie Studios."Wir freuen uns, durch diesen neuen Vertrag unsere starkeBeziehung zum BBC festigen zu können", so Guita Blake, Senior VicePresident und Head of Europe bei Mindtree. "Im Laufe der vergangenensechs Jahre unserer Zusammenarbeit mit dem Sender konnten wir einekontinuierliche Entwicklung seines Angebotsortiments beobachten, dasseinem Publikum standorts- und geräteunabhängig reichhaltigere undoptimierte Kundenerlebnissen bescherte. Unsere technischenFertigkeiten und unser ausgezeichnetes Verständnis derVorgehensweisen des Senders werden uns dabei zur Seite stehen,optimierte Qualität noch zügiger bieten zu können. Wir freuen uns aufdie Fortsetzung unserer Partnerschaft und werden in den kommendenJahren neue Bereiche wie AI und maschinelles Lernen erkunden."Mindtree unterstützt Unternehmen dabei, sich digitalenTransformationsprojekten zu unterziehen. In einer vernetzten Welt, inder Wettbewerbsvorteile weniger von individuellen Anwendungen als vomErlebnis des End-Users abhängen, erweisen sich herkömmlicheTestmethoden als irrelevant. Mindtree garantiert ein reibungslosesEnd-User-Erlebnis sowie Kontinuität von Geschäftsprozessen über einerweitertes Netzwerk an Unternehmensanwendungen, mobilen,intelligente Geräten, Medienkanälen und Entwickungsumfeldern hinweg.Mindtree vertritt die Meinung, dass der Fokus auf dasKundenerlebnis eine Neubewertung der gesamten Testmethodik sowie denÜbergang von einer Inside-Out-Betrachtung zu einerOutside-In-Perspektive erfordert. Um der Nachfrage nachAnwendungsagilität entgegenkommen zu können, müssenPrüforganisationen für Qualitätssicherung (quality assurance, QA)agiles Testen, erhöhte Testautomatisierung sowie kontinuierlicheÜberprüfung übernehmen. Mindtree sieht dies als unabdingbarenBestandteil seines Konzepts für sämtliche Projekte zurTransformationsüberprüfung. Um mehr darüber herauszufinden, aufwelche Weise Testverfahren zur Optimierung von Prozessen und Systemenbeitragen können, indem wertvolle Ressourcen freigesetzt werden, dieWachstumsinitiativen und Innovation fördern, klicken Sie bitte hier (https://www.mindtree.com/services/operations/application-development-support).Informationen zu MindtreeMindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- undDienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, dasGlobal-2000-Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung vonSkalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. DasUnternehmen wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet. Mehrals 340 Geschäftskunden verlassen sich auf unsere fundierteFachkenntnis, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalenWelt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wirsorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mitaufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durchContinuous Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an.Mit einer Präsenz in 17 Ländern werden wir immer wieder als einer derbesten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondereUnternehmenskultur, die von mehr als 19.000 teamorientierten,engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com oderfolgen Sie uns @Mindtree_Ltd.Alle hier erwähnten Produkt- und Unternehmensnamen könnenMarkennamen ihrer jeweiligen Besitzer sein.