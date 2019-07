Leipzig (ots) - MDR Aufsichtsgremium beschäftigt sich in Klausurmit Programmqualität und gesellschaftlichem Wert desöffentlich-rechtlichen RundfunksWie misst man die Qualität publizistischer Angebote und in welchemVerhältnis steht die Qualität zu Akzeptanz und Reichweite beimPublikum? Diesen Fragen spürte der Rundfunkrat des MDR während einerKlausur in Chemnitz nach. "Die Qualität der Angebote in Fernsehen,Radio und online ist der Eckpfeiler der Akzeptanz beim Publikum",sagte der Vorsitzende des MDR-Rundfunkrates, Horst Saage, zu Beginnder mehrstündigen Beratungen. Der Rundfunkrat, so Saage, sei alsAufsichtsgremium "ein Wächter über die Qualität" und betonte dieVerantwortung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, in Zeiten vongezielter Desinformation, Fakenews und Filterblasen nachvollziehbareQualitätsmaßstäbe zu etablieren und zu sichern.Es komme nicht von ungefähr, dass der öffentlich-rechtlicheRundfunk in einschlägigen Umfragen regelmäßig Bestnoten bekommt, wasVertrauen und Glaubwürdigkeit angeht, sagte MDR-Intendantin KarolaWille in der Qualitäts-Klausur des Rundfunkrates. Um dieses Vertrauendes Publikums immer wieder zu festigen, sei es notwendig, die eigenenMaßstäbe auf ihre Umsetzung zu überprüfen. Wille: "Wir müssen unstäglich fragen, informieren wir wahrheitsgemäß, berichten wirvielfältig und aus unterschiedlichen Perspektiven, erreichen wir alleMenschen im Sendegebiet mit Qualitätsinhalten, die verlässlich sind?"Notwendig ist nach Ansicht der Intendantin auch, journalistischeArbeit transparenter zu machen, "den Menschen mehr zu erklären, wiewir arbeiten und wie wir die Qualität der Berichterstattung sichern".Uwe Krüger, Kommunikations- und Medienwissenschaftler derUniversität Leipzig und Mitglied des MDR-Rundfunkrates, GerlindeFrey-Vor, Leiterin der MDR-Medienforschung, und Dietz Schwiesau,Projektleiter der MDR-Arbeitsgruppe Qualitätsmanagement, gaben denMitgliedern des Rundfunkrates Einblick in den aktuellen Stand derForschung und der Praxis: Wie misst man eigentlich Qualität, welcheKriterien sind anzulegen, welche Methoden bereits erprobt, wenbefragt man und wie lassen sich verschiedene Methoden und Ergebnissein einer Betrachtung von Qualität- und Erfolgsmessung integrieren?Einen wachsenden Legitimationsdruck auf den öffentlich-rechtlichenRundfunk sieht Timo Meynhardt von der Handelshochschule Leipzig (HHL)und Autor des "GemeinwohlAtlas 2019" durch die zunehmende Bedeutungdes Beitrags, den Unternehmen und Institutionen zum Gemeinwohlleisten. Der Wissenschaftler überbrachte die gute Nachricht: Imaktuellen GemeinwohlAtlas, der den gesellschaftlichen Nutzen vondeutschen und internationalen Unternehmen und Organisationensystematisch untersucht und transparent abbildet, nehmen die DrittenProgramme der ARD - und mithin der MDR - einen "absolutenSpitzenplatz" ein und liegen in diesem Ranking vor allen anderenMedienanbietern.Rundfunkratsvorsitzender Saage unterstrich das Interesse vonAufsichtsgremium und Medienhaus an einem belastbaren Qualitätsausweisfür alle Angebote an das Publikum. Saage: "Wir werden darauf achten,dass der MDR kontinuierlich daran arbeitet, die Qualität derBerichterstattung sicherzustellen, aber auch transparent zu machen.Qualität ist der Schlüssel zur Akzeptanz".Pressekontakt:MDR-Rundfunkrat, Tel.: (0341) 3 00 62 21, Fax: (0341) 3 00 62 60,E-Mail: rundfunkrat@mdr.de, Internet: www.mdr-rundfunkrat.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell