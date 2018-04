Rundfunk Berlin-Brandenburg verabschiedet Produktions- und Betriebsdirektor Nawid Goudarzi

Berlin (ots) - Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) hat amMittwoch (25.4.) seinen langjährigen Produktions- undBetriebsdirektor Nawid Goudarzi (64) verabschiedet. Bei einem Empfangim Kleinen Sendesaal des rbb würdigte rbb-Intendantin PatriciaSchlesinger Goudarzi als "Pionier auf dem Weg zur Digitalisierung",der Sendergeschichte mitgeschrieben habe.Von der Abschaffung der Bandmaschinen bis zur Medienverbreitung inder Cloud habe Goudarzi den rbb in die technologische Zukunftgeführt, sagte Schlesinger. "Dafür brauchte es einen Manager, der mitGeduld sein Expertenwissen vermittelt - auch zwischen Technik undProgramm", sagte Schlesinger. "Ich habe Sie in der Geschäftsleitungerlebt als verlässlichen, fantasievollen und auch warmherzigenProduktions- und Technikchef - den ich nur sehr ungern gehen lasse."Die Vorsitzende des rbb-Rundfunkrats, Friederike von Kirchbach,sagte, Nawid Goudarzi habe entscheidend zum Gelingen der Fusion vonORB und SFB und damit zum Entstehen und heutigen Erfolg des rbbbeigetragen. "Alle reden gerne über Programmerfolge, Nawid Goudarziaber hat das Team geformt, das das Programm zu den Menschen bringt.Das ist ihm auf beispielhafte Weise gelungen, so konnte der rbbwerden, was er heute ist."Goudarzi geht zum 30. April in den Ruhestand, bleibt dem rbb undder ARD aber als Berater verbunden. Sein Nachfolger als Produktions-und Betriebsdirektor des rbb wird Christoph Augenstein, derzeit nochstellvertretender Direktor Produktion und Technik beim WestdeutschenRundfunk (WDR). Er übernimmt die Aufgabe im Spätsommer.Nawid Goudarzi stammt aus Düsseldorf. Seinen beruflichen Wegbegann er beim ZDF, 1992 wechselte er als HauptabteilungsleiterFernseh-Produktion/Fernseh-Betrieb zum ORB. Er betreute dort unteranderem federführend den Aufbau und der Steuerung des "ARDPlay-Out-Center" beim ORB in Potsdam. 1998 wurde Nawid GoudarziProduktions- und Betriebsdirektor des ORB, seit 2003 ist erProduktions- und Betriebsdirektor des rbb. Er istAufsichtsratsvorsitzender der DOKfilm Fernsehproduktion GmbH und inder ARD der Koordinator Produktion Fernsehen für das Erste.Pressekontakt:Justus DemmerTel 030 / 97 99 3 - 12 100justus.demmer@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell