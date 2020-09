Runder Tisch soll Maskenkontrolle in Bus und Bahn regeln

BERLIN (dpa-AFX) - Wie lässt sich effektiv durchsetzen, dass Fahrgäste in Bussen und Bahnen die vorgeschriebenen Masken tragen? Die Frage beschäftigt an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) eine Konferenz mit Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen in Berlin.



Zum "Runden Tisch" geladen haben neben dem Bundesverkehrsministerium auch die Bundespolizei, Verkehrsunternehmen, Aufgabenträger und Gewerkschaften.

Seit Wochen wird darüber diskutiert, wer die Maskenpflicht durchsetzen soll. Die Verkehrsminister der Länder haben den Bund aufgefordert, die Bundespolizei dazu zu verpflichten. Sie solle auch ohne Anforderung durch die Verkehrsunternehmen aktiv werden. Es sei nicht Aufgabe der Mitarbeiter von Bus- und Bahnbetreibern, Bußgelder durchzusetzen.

Die Ministerpräsidenten der Länder hatten prüfen lassen, ob für Maskenverweigerer nicht ein erhöhtes Beförderungsentgelt fällig werden könnte - ähnlich wie bei Fahrgästen ohne Fahrkarte. Damit wäre es aber Aufgabe von Schaffnern und Busfahrern geworden, die Maskenpflicht durchzusetzen./bf/DP/nas