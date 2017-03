Runder Tisch: Merkel und Trump treffen in Washington Auszubildende

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump wollen bei ihrer Begegnung am Dienstag in Washington auch über das Thema duale Berufsausbildung sprechen.



Geplant sei ein Runder Tisch mit Unternehmensvertretern und Auszubildenden, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Merkel wird auf der Reise von den Vorstandschefs der Unternehmen Siemens, BMW und Schaeffler begleitet.

Das Treffen Merkels mit Trump beginnt nach Seiberts Angaben um 10.45 Uhr Ortszeit (15.45 Uhr MEZ) im Weißen Haus. Dabei soll es zunächst um die internationale Lage und die transatlantische Partnerschaft gehen. Um 13.15 Uhr (18.15 Uhr MEZ) ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Danach gibt es ein Arbeitsessen zu Wirtschafts- und Handelsthemen. Zur Handelspolitik sagte Seibert, für die Bundesregierung sei Protektionismus nicht der richtige Weg. "Wir glauben an eine nicht-protektionistische Weltwirtschaftsordnung."

Weiter sagte er zu dem ersten Treffen Merkels mit Trump: "Das ist ein ganz normaler, aber nützlicher und notwendiger Meinungsaustausch mit dem Präsidenten unseres wichtigsten und engsten transatlantischen Partners." Die Kanzlerin freue sich auf die Gelegenheit zu einem ausführlichen Gespräch. "Deutschland und die USA sind Partner und weit mehr als das. Die Liste unserer gemeinsamen Interessen ist sehr lang."/tl/DP/jha