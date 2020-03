Runde Sache: PiCK UP! und United Kiosk NEWS zur Fußball-Europameisterschaft

Karlsruhe (ots) - Lust auf einen leckeren Riegel und gleichzeitig alle wichtigen Infos zur anstehenden Fußball-Europameisterschaft? Dann nichts wie los und einen PiCK UP!-Riegel von Bahlsen kaufen und einen Gutschein von United Kiosk NEWS gewinnen. Mit NEWS sind Sie immer top informiert - nicht nur in Sachen Fußball-Europameisterschaft.Und so einfach geht's: Den PiCK UP!-Riegel kaufen, den Code aus der Packung auf der Aktionswebseite http://www.pickup-gewinnspiel.de eingeben - und einen Gutschein des Unternehmens United Kiosk gewinnen und online 30 Tage lang kostenlos durch über 700 deutschsprachige Zeitschriften und Magazine surfen. Dort finden Sie nicht nur spannende Infos rund um die im Juni beginnende Fußball-Europameisterschaft, sondern auch unzählige Artikel und Zeitschriften aus anderen Bereichen."PiCK UP! und NEWS ergänzen sich perfekt. Wir bieten Interessierten einen kleinen Snack für zwischendurch, sei es für den Magen oder für den Kopf", sagt Ulla Strauß, Vorstand von United Kiosk. Am 01. Mai geht's los: Geben Sie Ihren Glückscode auf der Aktionswebseite ein und erfahren Sie sofort, ob Sie einen der Hauptpreise gewonnen haben. Leer geht hier aber niemand aus, denn alle anderen gewinnen für 30 Tage einen kostenlosen NEWS Zugang.Anders als bei einem herkömmlichen Abo sind Sie bei NEWS nicht auf einen einzigen Titel beschränkt. Egal wann und wo: Mit Ihrem Smartphone oder Tablet haben Sie überall Zugriff auf Ihre Hefte und Zeitschriften. Erstellen Sie Listen zu Themen und sammeln Sie Ihre Lieblingsartikel. Teilen Sie Ihre Leselisten online mit Ihren Freunden oder folgen Sie den Listen anderer Nutzer. Das Angebot kostet monatlich 9,90 Euro.Übrigens: Mit Ihrem NEWS-Abo tun Sie der Umwelt etwas Gutes, denn für jeden laufenden Abo-Monat pflanzt das Unternehmen mit der gemeinnützigen Organisation "Eden Reforestation Projects" einen Baum.Die 2001 gegründete United Kiosk AG setzt sich für eine besser informierte Welt ein. Das Unternehmen präsentiert dazu eine Vielfalt an Zeitungen und Zeitschriften der Fach-, Publikums- und Internationalen Presse in gedruckter und digitaler Form. Dabei kooperiert es mit über 500 Verlagen, Vertrieben und Partnern. Die einzigartige Vielfalt des Pressesortiments wird passend für jeden Lesetyp im Einzelverkauf, Abonnement, als Einzelartikel oder auf der Streaming Plattform United Kiosk NEWS angeboten.Pressekontakt:Vanessa Kaiser0721 9638-939vanessa.kaiser@united-kiosk.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127048/4550028OTS: United Kiosk AGOriginal-Content von: United Kiosk AG, übermittelt durch news aktuell