Rund ums Hören (FOTO)

Der Hörverlust ist bei jedem Menschen ganz individuell. Diemeisten Menschen haben dann Schwierigkeiten, hochfrequenteSprachlaute zu verstehen, einige verstehen eher die Sprachlaute intiefen Frequenzen schlechter. Je nachdem, in welchem Frequenzbereichder Hörverlust ist und wie stark er ausgeprägt ist, können einzelneBuchstaben gar nicht mehr gehört werden. Der Betroffene hört dannbeispielsweise anstatt "Eis" nur "Ei". Da er nicht mehr alles hört,versteht er den Zusammenhang nur mit zusätzlicher Anstrengung odermuss beim Gesprächspartner nachfragen. Hörakustiker machen deshalbumfangreiche Tests und Höruntersuchungen mit den Betroffenen, um denindividuellen Hörverlust und die Auswirkungen auf dieSprachverständlichkeit zu bestimmen.Jedes Ohr ist so individuell wie ein Fingerabdruck, auch wenn dieUnterschiede nicht immer so auffallen wie bei Mister Spock oderMeister Yoda. Ungeachtet ihrer Form leisten sie eine erstaunlicheArbeit. Gemeinsam mit dem Gehirn verwandeln sie Töne in Sprache, sindFrühwarnsystem bei Gefahren, selbst nachts, und sorgen dafür, dassder Mensch nicht das Gleichgewicht verliert. Umso wichtiger ist es,dieses Sinnesorgan sorgsam zu pflegen und Hörschäden möglichstvorzubeugen. Insbesondere Lärm schadet dem Hörvermögen. Ein Blick indie Grafik zeigt, ab wann es zu laut wird. Einen Hörverlustrechtzeitig zu versorgen, bewahrt eine hohe Lebensqualität. Ganznatürlich ist, dass im Alter das Gehör nachlässt. Für jedenHörverlust bieten Hörakustiker Hörtests und bei Bedarf modernsteHörsysteme sowie weitere Hilfen, um Hörprobleme bestmöglichauszugleichen.