Rund um die `ewige Stadt' Rom: SKODA AUTO Deutschland Pilot Kreim will seine EM-Führung festigen (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Rally di Roma Capitale: drittes Saison-Event in der FIARallye-Europameisterschaft (ERC) 2018 für Fabian Kreim/FrankChristian- Abwechslungsreiche Pisten: SKODA FABIA R5 Erfolgsduo zwischenStart in der Millionenstadt Rom und Finale am Tyrrhenischen Meergefordert- Fabian Kreim: "Nach dem zweiten Platz auf den Kanaren kann unserZiel nur das Podium in der U28-Wertung sein"Beim Saison-Highlight rund um die 'ewige Stadt' Rom will SKODAAUTO Deutschland Pilot Fabian Kreim (D) seine Spitzenposition in derU28-Kategorie der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) festigen.Gemeinsam mit Copilot Frank Christian (D) ist beim dritten Start imKontinentalchampionat im Jahr 2018 ein Podestplatz das Ziel für denzweimaligen deutschen Rallye-Meister. 205,97 abwechslungsreichePistenkilometer im SKODA FABIA R5 und Zehntausende Fans warten vom20. bis 22. Juli bei der Rally di Roma Capitale auf das Erfolgsteam."Nach dem zweiten Platz auf den Kanaren kann unser Ziel nur dasPodium in der U28-Wertung sein. Wir müssen bei den jetzt anstehendenzwei Läufen auf Asphalt richtig zuschlagen und so viele Punkte wiemöglich einfahren", sagt Fabian Kreim. Genau wie die Ende Auguststattfindende Barum Rallye in Tschechien geht die Rally di RomaCapitale auf seinem Lieblings-Pistenbelag über die Bühne. Was der 25Jahre alte Kreim auf Asphalt leisten kann, hat er mit dem erstenEM-Podestplatz seiner Karriere auf den Kanaren überzeugendnachgewiesen.Das gibt jede Menge Selbstbewusstsein, allerdings ist auch dieEM-Rallye in Italien Neuland für den Odenwälder. Neben einemzweitägigen Test im FABIA R5 in Österreich in dieser Woche hat sichKreim mit dem Studium von Onboard-Videos anderer Piloten intensiv aufdie Herausforderung vorbereitet und weiß, worauf es ankommen wird:"Im Gegensatz zu den Kanaren wechselt die Streckencharakteristik sehrhäufig. Mal gibt es sehr breite Straßen, dann einen Tunnel undplötzlich wird es sehr eng. Dann wieder geht es in den Wald, wo diePiste sehr verschmutzt ist. Es wird darauf ankommen, sich sehrschnell umzustellen. Am Limit zu fahren, aber es auch nicht zuübertreiben."Die Rallye mit insgesamt 15 Wertungsprüfungen wird am Freitag nacheiner Showfahrt vorbei an den Sehenswürdigkeiten der italienischenHauptstadt mit der ersten Prüfung in der ,ACI Roma Arena' gestartet.Dabei treten immer zwei Fahrzeuge gegeneinander an. Wie imvergangenen Jahr werden über 20.000 Fans beim Auftakt erwartet. Nachherausfordernden Prüfungen in den Bergen rund um Rom endet die Rallydi Roma Capitale am Sonntagabend in Ostia am Tyrrhenischen Meer.Dort, am beliebtesten Strand für die Einwohner Roms, werden auch diedrei bestplatzierten Teams auf dem Podium geehrt. Fabian Kreim undFrank Christian wollen dann natürlich dabei sein, schließlich ist derEM-Titel in der U28-Kategorie das Saisonziel."Natürlich ist es ein sehr hochgestecktes Ziel, aber genauso musses auch sein! Es wird richtig schwer, weil die Konkurrenz megastarkist", sagt Kreim. Nach zwei von sechs Läufen führt er die U28-Wertungin der EM mit 46 Punkten vor dem Russen Nikolay Gryazin (39) und demBriten Chris Ingram (38) an. Die drei Toppiloten sind im SKODA FABIAR5 unterwegs, was die Dominanz der Marke im Kontinentalchampionatunterstreicht. "Diese SKODA Duelle in der EM sind beste Werbung fürunsere Marke. Wir sind überzeugt, dass sich Fabian Kreim und FrankChristian bei der Rally di Roma Capitale dabei erneut gut behauptenund die Titelchance weiter verbessern können", sagt ChristofBirringer, Leiter der Unternehmenskommunikation von SKODA AUTODeutschland.Wussten Sie schon, dass...... SKODA AUTO Deutschland einen neuen Facebook-Kanal für diegroße Fan-Gemeinde des Motorsports und von sportlichen Serienmodellenmit dem legendären Kürzel RS gestartet hat? Unter der URLhttps://www.facebook.com/SKODARSMotorsport/ gibt es täglich spannendeNews, Fotos und Videos aus der sportlichen Welt von SKODA. DasAngebot nutzen schon nahezu 10.000 Follower. Zu den motorsportlichenHöhepunkten des neuen Angebots zählt die Begleitung des EM-Auftrittsvon Kreim/Christian. Genauso auf ihre Kosten kommen die Anhänger vonsportlichen SKODA Autos für die Straße wie dem neuen KODIAQ RS undLiebhaber der großen Tradition der tschechischen Marke. Das Motto derSeite heißt: #beRS.Die FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) im TVFreitag, 20. Juli 201823:00 Uhr Eurosport, Rally di Roma CapitaleSamstag, 21. Juli 201823:00 Uhr Eurosport 2, Rally di Roma CapitaleSonntag, 22. Juli 20180:05 Uhr Eurosport, Rally di Roma Capitale4:00 Uhr Eurosport 2, Rally di Roma Capitale8:30 Uhr Eurosport 2, Rally di Roma Capitale23:05 Uhr Eurosport, Rally di Roma CapitaleMontag, 23. Juli 20183:00 Uhr Eurosport 2, Rally di Roma Capitale8:30 Uhr Eurosport 2, Rally di Roma CapitaleDienstag, 24. Juli 20188:00 Uhr Eurosport 2, Rally di Roma Capitale17:30 Uhr Eurosport 2, Rally di Roma Capitale22:30 Uhr Eurosport, Rallye ERC MagazinMittwoch, 25. Juli 20189:00 Uhr Eurosport 2,RallyeERC Magazin11:45 Uhr Eurosport, Rallye ERC Magazin16:00 Uhr Eurosport 2, Rallye ERC Magazin18:30 Uhr Eurosport, Rallye ERC MagazinFIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) 201822.03. - 24.03.2018 Rallye Azoren (mit U28-Wertung)03.05. - 05.05.2018 Rally Islas Canarias (mit U28-Wertung)01.06. - 03.06.2018 Rallye Akropolis15.06. - 17.06.2018 Rallye Zypern20.07. - 22.07.2018 Rally di Roma Capitale/Italien (mit U28-Wertung)24.08. - 26.08.2018 Barum Rallye/Tschechien (mit U28-Wertung)21.09. - 23.09.2018 Rallye Polen (mit U28-Wertung)12.10. - 14.10.2018 Rallye Liepaja/Lettland (mit U28-Wertung)Pressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 6150 133 120E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.deUlrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell