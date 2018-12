Mainz (ots) -Vielfältige Landschaften und schillernder Artenreichtum: In derSendung "Terra X: Faszination Erde" macht Dirk Steffens nahe undferne Regionen der Erde für die Zuschauer greifbar. Diesmal berichtetder Moderator aus Japan, von der Ostsee und dem Malaiischen Archipel- an drei Sonntagen in Folge, jeweils 19.30 Uhr im ZDF. Lebenzwischen Eis und karibisch anmutenden Stränden, zwischen Traditionund Fortschritt: In der Ausgabe "Japan - Land der Gegensätze"(Sonntag, 16. Dezember 2018, 19.30 Uhr) begibt sich Dirk Steffens aufeine Entdeckungsreise durch ein Land voller Gegensätze und erlebtJapan zwischen Aufbruch und Tradition, mit einer erstaunlichenNaturvielfalt.Bizarre Felstürme, hohe Wanderdünen und unzählige Inseln säumendie Küsten der Ostsee: In "Ostsee - junges Meer am Abgrund?"(Sonntag, 23. Dezember 2018, 19.30 Uhr) verfolgt der Moderator dieüberraschende Geschichte der Ostseeregion von ihrer tropischenVergangenheit bis zur Gestaltung durch die Eiszeiten und zeigt, warumdas Leben dort an ein tödliches Limit stößt.Am Sonntag, 30. Dezember 2018, 19.30 Uhr, begegnet Dirk Steffensin "Der Malaiische Archipel - Dem Leben auf der Spur" Orang-Utans underkundet Orte, bevölkert von fliegenden Fröschen und riesigen Echsen.Der Artenreichtum des Malaiischen Archipels ließ den NaturforscherAlfred Russel Wallace das Rätsel der Entstehung der Arten lösen. Erselbst ist heute kaum bekannt, obwohl er Charles Darwin fast in denSchatten stellte. Dirk Steffens folgt seinen Spuren durch diesagenhafte Inselwelt Indonesiens und Malaysias.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/faszinationerdePressemappen:https://presseportal.zdf.de/pm/wissenschaft-in-zdf-und-3sat/https://presseportal.zdf.de/pm/terra-x-faszination-erde-mit-dirk-steffens-5/Dirk Steffens im Porträt: https://ly.zdf.de/HeoL/http://twitter.com/ZDFPressehttp://facebook.com/ZDFterraXPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell