Rund jede fünfte Person in Deutschland ist 65 Jahre oder älter

Wiesbaden (ots) - Zum 31. Dezember 2017 lebten rund 17,7 MillionenPersonen ab 65 Jahren in Deutschland. Das entsprach einem Anteil von21,4 % an der Gesamtbevölkerung. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) anlässlich des Internationalen Seniorentags am 1. Oktober2018 weiter mitteilt, erhöhte sich die Zahl der älteren Menschen um36,6 % innerhalb der letzten 20 Jahre. Zum 31. Dezember 1997 hatte esetwa 13,0 Millionen Personen der Generation 65+ gegeben. Das waren15,8 % der Gesamtbevölkerung gewesen.Im Ländervergleich zeigt sich die Alterung der Gesellschaftunterschiedlich stark: In Brandenburg (+67,6 %),Mecklenburg-Vorpommern (+61,1 %) und Schleswig-Holstein (+49,8 %) istdie Zahl der Seniorinnen und Senioren seit 1997 am deutlichstengestiegen.Die Mehrheit der älteren Menschen sind Frauen: Während etwa dieHälfte (50,7 %) der gesamten Bevölkerung weiblich ist, liegt derFrauenanteil bei den älteren Menschen derzeit bei 56,4 %. DieserAnteil hatte Ende 1997 noch 63,0% betragen und ist somit in denletzten 20 Jahren deutlich zurückgegangen. Es erreichen mehr Männerals früher das Seniorenalter.Im EU-weiten Vergleich ist der demografische Wandel in Deutschlandweit vorangeschritten. Der EU-Statistikbehörde Eurostat liegenbislang nur Daten zum Jahresbeginn 2017 vor. Höher als in Deutschland(21,2 %) war der Anteil der ab 65-Jährigen demnach nur in Italien(22,3 %) und Griechenland (21,5 %). Die niedrigsten Quoten hattenIrland (13,5 %) und Luxemburg (14,2%). Der EU-Durchschnitt lag bei19,4%.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.