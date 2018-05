Berlin/Washington, DC (ots) -Umfrage von Atlantik-Brücke und American Council on Germanyuntersucht öffentliche Wahrnehmung des transatlantischenVerhältnisses und aktueller Herausforderungen für Europa und die USA- Die Mehrheit der Deutschen und Amerikaner glaubt an gemeinsamewestliche Werte. Rund die Hälfte der Befragten ist jedochüberzeugt, dass diese Wertebasis erodiert.- Jeder fünfte Deutsche denkt nicht, dass Europa und die USAdieselben Werte teilen.- Ein Drittel der Amerikaner ist optimistisch, dass einFreihandelsabkommen zwischen Europa und den USA unter derRegierung Trump abgeschlossen wird. Nur 14% der Deutschen teilendiese Meinung.- Deutsche und Amerikaner sind sich einig, dass die wichtigstengemeinsamen Herausforderungen der Kampf gegen den Terrorismusund der Klimawandel sind.- Sowohl Deutsche als auch Amerikaner haben ein eher geringesVertrauen in demokratische Institutionen. Jeder dritte Befragtehat wenig oder gar kein Vertrauen.Die offiziellen Beziehungen zwischen Washington und Berlin sindseit der Wahl Präsident Trumps abgekühlt. Der Besuch vonBundeskanzlerin Merkel bei Präsident Trump wurde im SPIEGEL als"nicht so schlimm" beschrieben - ein Ausweis dafür, wie gering dieErwartungen waren. Doch wie betrachten die deutsche und amerikanischeÖffentlichkeit die Beziehungen zwischen ihren Ländern? Fühlen siesich einander verbunden? Schätzen sie Chancen und Herausforderungenähnlich ein?Eine repräsentative Umfrage der Atlantik-Brücke und des AmericanCouncil on Germany, die zeitgleich in Deutschland und den USA vonYouGov durchgeführt wurde, zeigt, dass auf beiden Seiten desAtlantiks eine Mehrheit an eine gemeinsame Wertebasis glaubt.Pessimistisch ist fast die Hälfte der Befragten jedoch hinsichtlichder Beständigkeit dieser Wertebasis: 50% der Deutschen und 49% derAmerikaner glauben, dass die gemeinsamen Werte schwinden. Über diewichtigsten westlichen Werte herrscht nur teilweise Einigkeit: FreieMeinungsäußerung wird von Deutschen und Amerikanern als wichtigsterWert gesehen; für die Deutschen folgen Demokratie (56%), Schutz derPrivatsphäre (33%) und Rechtsstaatlichkeit (32%), für die AmerikanerReligionsfreiheit (38%), Demokratie (36%) und das Recht, Waffen zutragen (30%).Eine deutliche Mehrheit der Befragten (67% der Deutschen und 69%der Amerikaner) wünschen sich, dass die transatlantischen Beziehungenso bleiben wie bisher oder noch enger werden. Beunruhigend istjedoch, dass jeder fünfte Deutsche keine gemeinsame Wertegrundlagemit den USA sieht und 17% der Deutschen sich eine weniger engeBeziehung zu den USA wünschen. Insbesondere WählerInnen der Linken(32%) und der AfD (21%) sprechen sich gegen ein engestransatlantisches Verhältnis aus.Friedrich Merz, Vorsitzender der Atlantik-Brücke, kommentierte:"Es reicht nicht mehr, die historische Verbundenheit zwischenDeutschland und den USA zu beschwören. Wir müssen uns stärker übergeteilte Interessen verständigen und die Zuversicht in gemeinsameZiele stärken. Unsere Umfrage hat gezeigt, dass Deutsche undAmerikaner viele ähnliche Fragen beschäftigen - das sollte dieGrundlage unseres Dialogs miteinander sein. Es gibt vieleHerausforderungen, die wir nur gemeinsam bewältigen können."Botschafter John B. Emerson, Vorsitzender des American Council onGermany und ehemaliger US-Botschafter in Deutschland, sagte: "DieUmfrage hat ergeben, dass die Amerikaner bezüglich der Beziehung zuDeutschland optimistisch bleiben und sich sogar eine noch engereBindung wünschen. Dieser Wunsch wird von einer deutlich geringerenZahl der Deutschen erwidert; 20% sprechen sich für ein weniger engesVerhältnis aus. Es ist nun entscheidend, dass Führungskräfte ausPolitik und Wirtschaft in beiden Ländern die große Bedeutung dertransatlantischen Partnerschaft überzeugend kommunizieren und daraufhinweisen, wie sie sich auf viele Aspekte des täglichen Lebens derBürger positiv auswirkt."Während die Deutschen bezüglich des Zustandekommens einesFreihandelsabkommens zwischen den USA und Europa pessimistisch sind,glaubt über ein Drittel der Amerikaner (36%) daran, dass ein solchesAbkommen noch unter der Regierung Trump zustande kommen wird.Besonders optimistisch sind mit 53% die Wähler der Republikaner.Befragt nach den größten globalen Herausforderungen nennen sowohlDeutsche als auch Amerikaner den Klimawandel und den Kampf gegen denTerrorismus. Insbesondere beim Kampf gegen den Terrorismus, glauben21% der Deutschen und 19% der Amerikaner, ist die transatlantischeKooperation besonders wichtig.Ein beunruhigender Trend ist das sinkende Vertrauen indemokratische Institutionen auf beiden Seiten des Atlantiks. 33% derDeutschen und 34% der Amerikaner haben nur wenig Vertrauen. Je höherder Bildungsabschluss der Befragten, desto höher war auch ihrVertrauen in die Demokratie.Mit Blick auf den Einfluss der Digitalisierung auf denArbeitsmarkt sind Deutsche und Amerikaner gleichermaßen gespalten:18% der Deutschen und 18% der Amerikaner sehen die Digitalisierungals Chance, 26% der Deutschen und 20% der Amerikaner als Bedrohung.Die Umfrage wird zum Beginn der Deutsch-Amerikanischen Konferenz2018 der beiden Organisationen veröffentlicht, die am 7. Mai inWashington, DC unter dem Titel "The Alliance in Question? TheTransatlantic Relationship in an Era of Disruption" stattfindet. Aufder Konferenz sprechen unter anderem der amerikanischeHandelsminister Wilbur Ross, Staatsminister Niels Annen, SenatorChris Murphy, Denis McDonough, Senior Principal bei der MarkleFoundation und Stabschef im Weißen Haus unter Präsident Obama,Botschafterin Kristen Silverberg, Managing Director beim Institute ofInternational Finance und ehemalige US-Botschafterin bei derEuropäischen Union, Dr. Norbert Röttgen, Vorsitzender des AuswärtigenAusschusses, sowie Peter Beyer, Koordinator der TransatlantischenBeziehungen.Die Ergebnisse der Studie finden Sie ab dem 7. 