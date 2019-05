Rund 900 000 Deutsche leben im EU-Ausland / Österreich, Vereinigtes Königreich und Spanien die beliebtesten Zielländer

Wiesbaden (ots) - Rund 900 000 deutsche Staatsbürgerinnen und-bürger hatten 2018 ihren Wohnsitz in einem anderen EU-Land. Wie dasStatistische Bundesamt anlässlich des Europatages am 9. Mai mitteilt,war Österreich das beliebteste Zielland. Rund 187 000 Deutsche lebten2018 in der Alpenrepublik (Datenquelle: Eurostat). Die Zahl derDeutschen nimmt dort seit Jahren zu, allein gegenüber 2017 betrug derZuwachs rund 5 000 Personen (+3 %). Die räumliche Nähe und diefehlende Sprachbarriere erleichtern dabei den Wohnortwechsel.Auf Platz 2 folgte das Vereinigte Königreich, wo 2018 rund 156 000Deutsche lebten. Falls das Vereinigte Königreich aus der EU austritt,muss auch der Aufenthaltsstatus der dort lebenden EU-Bürgerinnen und-Bürger neu geregelt werden. Bislang hat das Land trotz derReferendumsentscheidung nicht an Attraktivität eingebüßt: Gegenüber2017 stieg die Zahl der dort lebenden Deutschen um rund 8 000Personen (+6 %). Rang 3 belegt bei den deutschen Auswanderinnen undAuswanderern Spanien, wobei die Beliebtheit seit mehreren Jahrenabnimmt. Rund 139 000 Deutsche hatten 2018 ihren Wohnsitz in Spanien,rund 2000 weniger als 2017 (-2 %).Im Rahmen der Niederlassungsfreiheit können EU-Bürgerinnen und-Bürger ihren Wohnort innerhalb der Europäischen Union frei wählen.Von diesem Recht machten besonders viele Menschen aus RumänienGebrauch. 2018 lebten rund 3,4 Millionen Personen mit rumänischerStaatsbürgerschaft im EU-Ausland. Auch aus Polen (2,6 MillionenPersonen), Italien (1,6 Millionen) sowie Portugal (1,2 Millionen)lebten 2018 viele Bürgerinnen und Bürger im EU-Ausland. Die Deutschenstellten mit rund 900 000 Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern imEU-Ausland die fünftgrößte Gruppe dar.Die Daten sind in der Eurostat Datenbank verfügbar. Für Malta undZypern liegen keine Daten vor. Weitere EU-Statistiken finden Sie imBereich "Europa in Zahlen".Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de zu finden.Weitere Auskünfte:Internationale Statistik,Telefon: +49 (0) 611 / 75 94 94www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell