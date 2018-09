Rund 80 deutsche Medaillengewinner beim Sporthilfe Club der Besten

Frankfurt am Main (ots) - Gemeinsame Urlaubs- und Event-Woche imAldiana Club Costa del Sol / Höhepunkt ist die Auszeichnung "DerBeste 2018" / Aus 13 Nominierten wählen ab heute dieSporthilfe-geförderten Athleten ihren BestenAm kommenden Sonntag starten die erfolgreichsten deutschenAthleten der vergangenen zwölf Monate zum Sporthilfe Club der Besten.Die gemeinsame Urlaubs- und Event-Woche der Deutschen Sporthilfeführt die Teilnehmer in diesem Jahr vom 23. bis 30. September in denAldiana Club Costa del Sol nach Andalusien. Die Sportler, die sichmit Medaillengewinnen bei Olympischen Spielen, Welt- undEuropameisterschaften für diese weltweit einzigartige Reisequalifizieren können, erwartet nur wenige Kilometer von Gibraltarentfernt ein abwechslungsreiches Sport-, Aktions- undUnterhaltungsprogramm, bei dem sich die Sommer- und Wintersportlernäherkommen und austauschen können.Höhepunkt der Veranstaltung ist die Auszeichnung "Der Beste 2018",bei dem Deutschlands Spitzenathleten in einem zweistufigenWahlverfahren ihren Besten ermitteln. Die Nominierung erfolgte amgestrigen Mittwoch im ersten Wahlgang durch eine Jury bestehend ausAthletenvertretern der nationalen Sportfachverbände.Folgende Athletinnen und Athleten wurden nominiert (alphabetischeReihenfolge):- Arthur Abele (Leichtathletik)- Sebastian Brendel (Kanurennsport)- Laura Dahlmeier (Biathlon)- Thomas Dreßen (Ski Alpin)- Eric Frenzel (Nord. Kombination)- Francesco Friedrich (Bobsport)- Jan Frodeno (Triathlon)- Max Hartung (Fechten)- Gesa Krause (Leichtathletik)- Arnd Peiffer (Biathlon)- Markus Rehm (Para-Leichtathletik)- Aljona Savchenko (Eiskunstlauf)- Kristina Vogel (Bahnrad)Aus diesen 13 Nominierten wählen ab heute alle rund 4.000 von derSporthilfe geförderten Athleten in einem exklusiven Online-Votingihren Favoriten. Der Sieger wird auf der Abschlussgala der Woche amSamstag, 29. September, verkündet.Die aktuelle Teilnehmerliste des Sporthilfe Club der Bestenvergegenwärtigt die zahlreichen großartigen Erfolge deutscherAthleten in diesem Jahr. Neben den Medaillengewinnern der OlympischenSpiele in PyeongChang sind zahlreiche erfolgreiche Leichtathleten,Ruderer, Kanuten, Radsportler sowie Athleten anderer Sportartenvertreten.Insgesamt haben die Teilnehmer in ihrer sportlichen Karrierebislang 30 olympische und 9 paralympische Goldmedaillen gewonnen undgemeinsam 129 WM-Titel sowie 124 EM-Titel errungen. Mit demSporthilfe Club der Besten honoriert die Deutsche Sporthilfe alsVeranstalter die großartigen Erfolge deutscher Athleten. DieTop-Partner der Veranstaltung, Aldiana, smart, die ZurichVersicherung und die DFL Deutsche Fußball Liga als Premium-Partnerder Sporthilfe, sowie der offizielle Ausrüster adidas ermöglichen mitihrem Engagement dieses besondere Event für Deutschlands besteAthleten.Teilnehmende SportlerWintersportBiathlon: Benedikt Doll, Erik LesserBob: Candy Bauer, Lisa Buckwitz, Eric Franke, Francesco Friedrich,Martin Grothkopp, Mariama Jamanka, Thorsten Margis, Alexander RödigerNordische Kombination: Eric Frenzel, Vinzenz Geiger, Johannes RydzekRodeln: Tobias Arlt, Sascha Benecken, Toni Eggert, Dajana Eitberger,Johannes Ludwig, Tobias WendlSkeleton: Jacqueline LöllingSkispringen: Katharina AlthausSnowboard: Selina Jörg, Ramona HofmeisterSommersportBahnradsport: Pauline Grabosch, Roger Kluge, Maximilian Levy, TheoReinhardt, Miriam WelteKanu: Max Hoff, Peter Kretschmer, Steffi Kriegerstein, Max Lemke, TomLiebscher, Yul Oeltze, Ronald RauheLeichtathletik: Arthur Abele, Shanice Craft, Kristin Gierisch, FabianHeinle, Andreas Hofmann, Christin Hussong, Marie-LaurenceJungfleisch, Gina Lückenkemper, Nadine Müller, Carolin SchäferRudern: Deutschlandachter (Malte Jakschik, Torben Johannesen, HannesOcik, Maximilian Planer, Martin Sauer, Richard Schmidt, JakobSchneider, Felix Wimberger, Johannes Weißenfeld) // Doppelvierer(Marie-Cathérine Arnold, Frieda Hämmerling, Franziska Kampmann,Carlotta Nwajide)Segeln: Tim Fischer, Fabian GrafSportschießen: Vincent Haaga, Isabella Straub, Doreen VennekampTaekwondo: Alexander Bachmann, Rabia BachmannWasserspringen: Maria Kurjo, Tina PunzelWeitere Sportarten: Tabea Alt (Turnen), Philipp Heintz (Schwimmen),Martin Obst (Ringen), Annika Schleu (Moderner Fünfkampf), MartynaTrajdos (Judo), Lilly von Treuenfels (Surfen)Behindertensportler des JahresNiko Kappel, Christiane Reppe, Anna SchaffelhuberJuniorsportler des Jahres 2017Niklas Kaul (Leichtathletik)Ehemalige PreisträgerFranka Dietzsch (Leichtathletik, 2007), André Lange (Bobsport, 2010),Alexander Leipold (Ringen, 2003), Christina Obergföll(Leichtathletik, 2013), Johannes Vetter (Leichtathletik, 2017), MarkWarnecke (Schwimmen, 2005)Honorarfreies Foto- und Bewegtbildmaterial für MedienDas dpa-Tochterunternehmen picture alliance stellt als Medien- undFotopartner der Deutschen Sporthilfe täglich eine Auswahlhonorarfreier Bilder von der Veranstaltung in ihr Portal zumDownload. Weitere Informationen zum Sporthilfe Club der Besten:
- www.sporthilfe.de/clubderbesten
- www.facebook.com/deutschesporthilfe
- www.instagram.com/sporthilfe
- www.twitter.com/sporthilfe
- #sporthilfeclubderbesten
"Nationale Förderer" sind Deutsche Lufthansa, Mercedes-Benz,
Deutsche Bank, Deutsche Telekom und Deutsche Post. Sie unterstützen
die Stiftung Deutsche Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen
und Sportler und die gesellschaftspolitlichen Ziele der Stiftung in
herausragender Weise. 