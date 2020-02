Rund 4 Milliarden Euro Bausparsumme: LBS Nord mit Plus im Neugeschäft / Finanzierungen legen ebenfalls zu (FOTO)

Hannover (ots) - Einen deutlichen Zuwachs im Neugeschäft hat die LBSNorddeutsche Landesbausparkasse Berlin - Hannover (LBS Nord) im vergangenenGeschäftsjahr erzielt. Im Jahr 2019 wurden Bausparverträge über 3,99 MilliardenEuro abgeschlossen. Das ist eine Zunahme um 10,7 Prozent. Auch die Vermittlungvon Finanzierungen konnte um 10,4 Prozent gesteigert werden."Unser gutes Vertriebsergebnis bestätigt den Wunsch nach langfristigerZinssicherheit", erklärt Dr. Rüdiger Kamp, Vorstandsvorsitzender der LBS Nord."Wir liegen damit über dem Branchenschnitt."Bausparförderung wird verbessertEin Bausparvertrag ermögliche eine stabile Eigenkapitalbildung, einezinsgünstige Finanzierung und werde durch bis zu drei staatliche Förderungenunterstützt: Wohnungsbauprämie, vermögenswirksame Leistungen mitArbeitnehmer-Sparzulage und Wohn-Riester.Der LBS-Vorstandsvorsitzende begrüßt es in diesem Zusammenhang, dass ab dem Jahr2021 die Wohnungsbauprämie deutlich verbessert wird. "Die Politik hat damit einstarkes Signal gesetzt, um das Eigenkapital der Bausparer zu stärken. Durch dieErhöhung der Einkommensgrenzen erreicht die Förderung wieder einen größeren Teilder Bevölkerung. Höhere Prämiensätze und höhere begünstigte Einzahlungen bieteneinen wirkungsvollen Anreiz, für Wohneigentum zu sparen", so Dr. Kamp.Nach Berechnungen der LBS Nord können in Niedersachsen künftig 3,7 MillionenBürger ab 16 Jahren die zehnprozentige Sparförderung bekommen, in Berlin sind esnunmehr 1,7 Millionen.Dass immer mehr Menschen einen Bausparvertrag als Weg zu den eigenen vier Wändennutzen, zeige auch die Steigerung bei den Zuteilungen, so Dr. Kamp. 2019 teiltedie LBS Nord 27.315 Verträge zu (+9,9 Prozent) und stellte damit eineBausparsumme von 660,3 Millionen Euro (+13,4 Prozent) für den Bau, Kauf oder dieModernisierung von Wohneigentum zur Verfügung."Run" auf eigene vier WändeTrotz steigender Preise habe der "Run" auf die eigene Immobilie nichtnachgelassen, stellt Dr. Kamp fest. Entsprechend sei die Nachfrage nachFinanzierungen bei der LBS Nord spürbar gestiegen. Im Jahr 2019 schloss sieeinschließlich der Vermittlung von Sparkassenkrediten mit ihren Kunden Darlehenin Höhe von insgesamt 810,7 Millionen Euro ab. Die Kreditsumme wuchs damitgegenüber dem Vorjahr um 10,4 Prozent.Der größte Anteil des Kreditgeschäfts entfiel auf Sofortfinanzierungen, mitdenen die Kunden ihren Wohneigentumswunsch direkt in die Tat umsetzen konnten.Die LBS Nord vermittelte im Jahr 2019 eine Kreditsumme von 541,3 Millionen Euroan außerkollektiven Krediten, ein Plus von 18,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Diese LBS-Produkte seien bei den Kunden besonders gefragt, betont Dr. Kamp, dasie bis zu 33 Jahre Zinssicherheit bieten können. "Finanzierungen mit besonderslangen Laufzeiten machen bereits rund die Hälfte unseres Kreditgeschäftes ausund sind eine optimale Ergänzung zum Produktangebot unseres VertriebspartnersSparkasse."Rekordumsatz bei der LBS Immobilien NordWestAuf dem Immobilienmarkt, erklärt der LBS-Nord-Vorsitzende, sei kein Ende derBoomphase in Sicht. Davon profitierte auch die LBS Immobilien GmbH NordWest(LBSi NordWest), die gemeinsam mit 20 kooperierenden Sparkassen in Niedersachsenin ihrem Geschäftsgebiet eine der größten Maklergesellschaften ist.Im Jahr 2019 vermittelte die LBSi NordWest gemeinsam mit ihrenSparkassenpartnern in Niedersachsen und Berlin insgesamt 3.404 Häuser, Wohnungenund Grundstücke. Mit einem Kaufwertvolumen von 708,5 Millionen Euro übertraf siedas Vorjahr um 17,8 Prozent und erreichte einen neuen Rekordwert.Immobilienpreise steigen weiterDer Druck auf den Immobilienmarkt werde weiter anhalten, da das knappe Angebotweiter die Preise in die Höhe treibe, so Dr. Kamps Prognose. So seien laut eineraktuellen Untersuchung des Institus empirica Immobilien in Niedersachen undBerlin deutlich teurer geworden.In Hannover etwa verteuerten sich gebrauchte Einfamilienhäuser seit 2016 um 13Prozent pro Jahr. In Berlin legten die Preise für gebrauchte Eigentumswohnungenebenfalls um rund 13 Prozent pro Jahr zu.Betriebsergebnis über PlanBetriebswirtschaftlich sieht LBS-Chef Dr. Kamp sein Haus gut aufgestellt. DieLBS Nord erzielte im Jahr 2019 ein Betriebsergebnis nach Steuern in Höhe von 2,4Millionen Euro (Vorjahr: 3,2 Millionen Euro). "Dieser Ertrag wird zur Stärkungunseres Eigenkapitals verwendet werden. Angesichts der weiterhin angespanntenZinssituation ist das ein solides Ergebnis, die Eigenmittel sind inausreichendem Maße vorhanden."Die Provisionsaufwendungen für die Sparkassen hätten sich deutlich erhöht. Dasliege am erfreulich hohen Neugeschäft. "Das sind Investitionen in die Zukunft,die wir gern tragen", betont Dr. Kamp. Die Bilanzsumme der LBS Nord wuchs 2019um 4,2 Prozent auf 7,4 Milliarden Euro.Neue Impulse für den VertriebIm Baufinanzierungsmarkt gewinnt für die LBS Nord das Geschäft auf digitalenPlattformen immer weiter an Bedeutung. So bietet die LBS Nord ihre Produkte aufFinmas, dem Finanzmarktplatz für Sparkassen, an. 2019 hat sie sich zudemzusammen mit den anderen Landesbausparkassen an der Vertriebsgesellschaft ForumDirektfinanz beteiligt, um das Vermittlungsgeschäft von Baufinanzierungen an dieSparkassen-Finanzgruppe nachhaltig auszubauen.Gewerbliche und kommunale Kunden hat die LBS Nord ebenfalls verstärkt in denBlick genommen. Denn Bausparmittel dürfen auch für Investitionen in Wohn- undwohnungsnahe Infrastruktur eingesetzt werden. Die LBS Nord schloss 2019 indiesem Bereich Verträge mit einem Volumen von 164 Mio. Euro Bausparsumme ab, zumBeispiel für Servicewohnanlagen, Handelsflächen oder Kindergärten.Wohnungsunternehmen haben mit einer Bausparsumme von 37 Millionen Euro daraneinen wesentlichen Anteil. Dr. Kamp erläutert: "Wir haben 2019 begonnen, diesesGeschäftsfeld zu forcieren und wollen die Ergebnisse in diesem Jahr weitersteigern."Klimaschutz bietet ZukunftschancenImpulse für den Vertrieb erwartet der LBS-Chef auch vom Klimaschutzprogramm derBundesregierung: Die LBS Nord stehe als "energetischer Finanzierungspartner"bereit, um Wohneigentümer zu unterstützen. "Klimaschutz ist für Bausparkassenein wichtiges Zukunftsthema. Energetische Modernisierungen lassen sich überBausparen besonders günstig finanzieren - und sie lohnen sich gerade in derNiedrigzinsphase. Wenn mit Sparzinsen nichts mehr zu verdienen ist, könnenHausbesitzer stattdessen das Geld gewinnbringend in die Senkung derEnergiekosten investieren", erklärt Dr. Kamp.LBS Nord geht digitale WegeDen digitalen Wandel begreift die LBS Nord ebenfalls als Chance. "Wir sinddabei, nutzerfreundliche Services auszubauen, die die Bedürfnisse der Menschenerfüllen und einen echten Mehrwert bieten", betont Dr. Kamp. Für die digitalenBeratungscenter der Sparkassen bietet die LBS Nord zum Beispiel dieBausparberatung per Screen-Sharing-Technologie an. Zusätzlich sollenelektronische Unterschriften und ein Videolegitimierungsservice für denVertragsabschluss eingeführt werden.Bei allem digitalen Wachstum bleibe für die LBS Nord aber die persönlicheBetreuung ihrer Kunden vor Ort unverändert wichtig. "Wir wollen das eine tun,ohne das andere zu lassen", erklärt Dr. Kamp. "Regionales Verständnis und eineindividuelle, vertrauensvolle Beratung sind für uns entscheidendeErfolgsfaktoren und bedeuten einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüberDirektbanken."Pressekontakt:LBS NordPressesprecherinMonika GraveTel. 0511 / 926-6668E-Mail: monika.grave@lbs-nord.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/107637/4522164OTS: LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin - HannoverOriginal-Content von: LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin - Hannover, übermittelt durch news aktuell