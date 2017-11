Berlin/Graz (ots) -Noch bis zum 15. November haben Spender die Möglichkeit, einengefüllten Geschenkkarton zu den etwa 4.800 "Weihnachten imSchuhkarton"-Abgabestellen im deutschsprachigen Raum zu bringen."Unser Ziel ist es, in diesem Jahr wieder mehr Kinder durch diePäckchen erreichen zu können", sagt Bernd Gülker, geschäftsführenderVorstand von Geschenke der Hoffnung. Hunderttausende hätten sich inden letzten Wochen über die Internetseite informiert, mehrereMillionen sahen verschiedene Facebook-Postings - so viele wie nochnie. "Wer keine Zeit hat, selbst einkaufen zu gehen, kann auch onlineein Päckchen packen", erklärt Gülker. Unter www.online-packen.de kannman sich entscheiden, wen man beschenken will und zwischenverschiedenen Varianten wählen. "Der klassische Weg ist aber nach wievor der selbstgepackte Schuhkarton, der im Idealfall mit einer Spendevon acht Euro pro Kind abgegeben wird. Mit dem Geld finanzieren wirdie Durchführung der Aktion, wie z. B. die Schulung und Betreuungtausender Ehrenamtlicher im In- und Ausland." Privatpersonen undUnternehmen haben auch die Möglichkeit, mit einer größeren Geldspendesymbolisch eine Patenschaft für den Transport von tausenden Päckchenin ein ausgewähltes Land zu übernehmen. Immer mehr Firmen, Schulen,Kirchengemeinden und Vereine organisierten auch Packpartys, bei denengemeinschaftlich Schuhkartons gepackt werden.Vorsicht vor "Trittbrettfahrern"Geschenke der Hoffnung empfiehlt, die Päckchenspenden nur zuoffiziell registrierten Abgabestellen zu bringen. Diese erfährt manüber die Webseite www.weihnachten-im-schuhkarton.org oder die Hotline+49 (0)30-76 883 883 (in Österreich: +43 (0)664 - 889 28 123)."Irrtümlich oder auch absichtlich werben mitunter auch andere Akteuremit dem bekannten Namen. Diese tragen häufig kein Spendensiegel wiees bei Geschenke der Hoffnung der Fall ist." "Weihnachten imSchuhkarton" arbeite mit zuverlässigen Partnern vor Ort zusammen, dieauch noch nach den Weihnachtsfeiern für die Kinder da sind, und stehedarüber hinaus für Transparenz und Qualität.Kirchengemeinden laden zu Weihnachtsfeiern einNach Abgabeschluss gehen die Päckchen auf die Reise in dieEmpfängerländer in Osteuropa. Dort laden Kirchengemeindenunterschiedlicher Konfessionen Kinder zu Weihnachtsfeiern ein, dieoft noch nie in ihrem Leben ein richtiges Geschenk erhalten haben."Bei der Übergabe der Schuhkartons spüren die Jungen und Mädchen,dass sie wertvoll und geliebt sind. Geschenke wie eine TafelSchokolade, ein neues Schulmäppchen oder Spielzeug zeigen ihnen, dasssich jemand ernsthaft Gedanken um sie gemacht hat", berichtet Gülker.Im Anschluss der Verteilung laden viele Kirchengemeinden dazu ein, imNachfolgeprogramm "Die größte Reise" mehr über den christlichenGlauben zu erfahren.Jeder kann mitmachen!Mitmachen ist ganz einfach: Acht Euro pro beschenktes Kindzurücklegen - damit wird die Durchführung der Gesamtaktionfinanziert. Deckel und Boden eines Schuhkartons separat mitGeschenkpapier bekleben oder vorgefertigten Schuhkarton unterwww.jetzt-mitpacken.de bestellen. Das Päckchen mit neuen Geschenkenfür einen Jungen oder ein Mädchen der Altersklasse zwei bis vier,fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahren füllen. Ein persönlicher Grußim Schuhkarton ist für viele Empfängerkinder ein "Highlight". Wer dieAktion finanziell unterstützen möchte, findet auf der Webseite desVereins ein sicheres Online-Spendenformular oder kann klassisch perÜberweisung spenden:Geschenke der Hoffnung, IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11, BIC:GENODED1PAX, Verwendungszweck: 300500/Weihnachten im Schuhkarton.Spender aus Österreich können auf folgendes Konto überweisen:Weihnachten im Schuhkarton, IBAN: AT51 1860 0000 1602 0919, BIC:VKBLAT2L, Projektnummer: 300 500.Über "Weihnachten im Schuhkarton""Weihnachten im Schuhkarton" ist Teil der internationalen Aktion"Operation Christmas Child" des christlichen Hilfswerks Samaritan'sPurse. Träger im deutschsprachigen Raum ist das christliche WerkGeschenke der Hoffnung. Im vergangenen Jahr wurden weltweit rund 11,5Millionen Kinder in etwa 100 Ländern durch die Aktion erreicht.Pressekontakt:Geschenke der HoffnungPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 (0)30-76 883 434E-Mail: presse@geschenke-der-hoffnung.orgWeb: www.geschenke-der-hoffnung.org/service/presseportalAudio- und Videomaterial werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt!Original-Content von: Weihnachten im Schuhkarton, übermittelt durch news aktuell