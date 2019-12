Rund 4000 Neugierige in der Pop-Up Lounge der Bundeswehr (FOTO)

München (ots) - Karriereberatung der Bundeswehr für kurze Zeit in einemEinkaufszentrum. "Das neue Konzept kommt gut an", sagt Brigadegeneral FrankReiland. "Wir kommen mit den Besuchern ins Gespräch. Seit Mitte November mitrund 4000 - und wir sind noch bis Mitte Januar hier in den "Pasing Arcaden" vorOrt.", sagt der zuständige General für die Personalgewinnung im Bundesamt fürdas Personalmanagement der Bundeswehr.Hintergrund:Seit dem 16. November 2019 betreibt die Bundeswehr im Einkaufszentrum "PasingArcaden" in München ein neues Projekt der Karriereberatung. In einem temporärangemieteten Geschäft eröffnete hier der bundesweit erste "Pop-Up Store" derBundeswehr. Montags bis samstags stehen noch bis zum 13. Januar 2020 von 09:30Uhr bis 20:00 Uhr Karriereberater für alle Fragen rundum die Bundeswehr fürInteressierte bereit.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum PersonalTelefon: 0221 9571 4001E-Mail: pizpersonalpresse@bundeswehr.orghttp://www.personal.bundeswehr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/116137/4474757OTS: Presse- und Informationszentrum PersonalOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Personal, übermittelt durch news aktuell