Rund 270 000 Ukraine-Flüchtlinge in Tschechien angekommen

PRAG (dpa-AFX) - In Tschechien sind seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine rund 270 000 Kriegsflüchtlinge angekommen. Das sagte Ministerpräsident Petr Fiala am Donnerstag und rief dazu auf, ihnen "im größtmöglichen Maße" zu helfen. Zugleich räumte er Schwierigkeiten ein. "Wir müssen uns eingestehen, dass wir an der Grenze dessen sind, was wir ohne größere Probleme absorbieren können", sagte der 57-Jährige im Nachrichtensender CT24.

Russland hatte am 24. Februar mit dem Angriff auf die Ukraine begonnen. In Deutschland wurden seither knapp 190 000 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert.

In Tschechien stimmte nach dem Abgeordnetenhaus nun auch der Senat für ein Gesetz, nach dem Ukraine-Flüchtlinge eine Zahlung von umgerechnet 200 Euro erhalten, die bei Bedarf monatlich wiederholt werden kann. Menschen, die Flüchtlinge bei sich zu Hause aufnehmen, werden dafür mit umgerechnet rund 120 Euro pro Person und Monat entschädigt. Zudem erhalten Ukrainer sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt und werden kostenlos krankenversichert.

Nach aktuellen Zahlen des tschechischen Innenministeriums erhielten bereits knapp 180 000 Ukrainer eine offizielle Aufenthaltserlaubnis. Der größte Andrang herrscht in Prag, gefolgt von der umliegenden Region Mittelböhmen. Tschechien hat rund 10,7 Millionen Einwohner./hei/DP/zb