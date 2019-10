Rund 264 000 Beschäftigte arbeiteten 2017 für den Umweltschutz

Wiesbaden (ots) - Umweltschutz wirkt nicht nur auf die Umweltselbst, sondern generiert auch Beschäftigungseffekte: Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wirkten im Jahr 2017 -gemessen in Vollzeitäquivalenten - 263 883 Arbeitnehmerinnen undArbeitnehmer an der Herstellung von Waren, Bau- und Dienstleistungenfür den Umweltschutz mit. Im Jahr 2016 hatte die Beschäftigtenzahlbei 251 222 gelegen.Mehr als zwei Drittel (68,2 % beziehungsweise 179 943 Personen)dieser sogenannten "green jobs" entfielen auf das VerarbeitendeGewerbe. Mit 62 296 waren die meisten davon im Maschinenbau tätig.Hier werden hauptsächlich Windkraftanlagen sowie energieeffizienteAntriebs- und Steuerungstechniken für den Umweltschutz produziert. ImBaugewerbe waren 45 301 Beschäftigte (17,2 %) für den Umweltschutztätig, zum Beispiel in den Bereichen Wärmedämmung von Gebäuden undBau von Kanalisationssystemen. Im Dienstleistungssektor arbeitetenweitere 37 947 (14,4 %) Beschäftigte für den Umweltschutz. AufArchitektur- und Ingenieurbüros entfiel mit 17 420 (45,9 %)Beschäftigten der höchste Anteil im Dienstleistungssektor. DieBeschäftigten waren hier beispielsweise im Bereich der Planungen undProjektentwicklungen für Windenergie tätig.Grundlage der Ergebnisse für das Berichtsjahr 2017 ist dieStatistik der Waren, Bau- und Dienstleistungen für den Umweltschutz,zu der 7 148 Betriebe des Produzierenden Gewerbes sowie desDienstleistungsbereiches in Deutschland Angaben zuumweltschutzbezogenen Umsätzen und Beschäftigten gemeldet haben.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Erhebung der Waren, Bau- und Dienstleistungen für den Umweltschutz,Telefon: +49 (0) 611 / 75 87 66www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell