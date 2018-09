Rund 25 Vertreter der deutschen Wirtschaft bei Treffen mit Erdogan

ISTANBUL (dpa-AFX) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sich am Freitag in Berlin auch mit führenden Wirtschaftsvertretern getroffen.



Auf der Liste standen rund 25 Vorstände von Unternehmen und Verbänden, darunter der Präsident des Deutschen Industrie und Handelskammertags (DIHK) Eric Schweitzer, DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben, der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, und der Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, Andreas Krautscheid. Das sagte der Geschäftsführer der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer in Istanbul, Thilo Pahl, der Deutschen Presse-Agentur.

Außerdem dabei seien der Präsident der Außenhandelskammer in Istanbul Markus Slevogt und der Präsident der Türkisch-Deutschen Handelskammer Rolf Königs. Zudem sollten etwa zwanzig weitere Vorstände deutscher Unternehmen teilnehmen, die in der Türkei tätig sind.

Erdogan will seinen zweitägigen Staatsbesuch in Deutschland vor allem dazu nutzen, um die Wirtschaftsbeziehungen auszubauen. Das Thema steht auch bei einem zweiten Treffen mit Merkel am Samstag im Mittelpunkt. Danach reist der türkische Präsident zur Eröffnung einer Moschee nach Köln weiter./jam/DP/she