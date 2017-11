Erfurt (ots) - Am 16. November wird weltweit der von der UNESCOausgerufene "Internationale Tag für Toleranz" gefeiert. Für denKinderkanal von ARD und ZDF Grund genug, sich mit kulturellerVielfalt zu befassen. Neben ausgewählten Programm-Highlights setzensich auch reguläre Formate in über 1.900 Sendeminuten mit diesemThema auseinander. Aus ganz verschiedenen Blickwinkeln beleuchten dierund 25 Programme kulturelle Vielfalt und Toleranz, unter anderem infolgenden Angeboten:In einer extralangen Spezial-Ausgabe des Magazins "neuneinhalb"(WDR) geht Reporterin Siham der Frage nach, wo und wie Zusammenlebenin Deutschland gelingen kann und warum es manchmal Zeit braucht, umsich aneinander zu gewöhnen. Mittwoch, 22. November, 19:25 Uhr"Die Sendung mit der Maus" (WDR) zeigt unter anderem den Trickfilm"In einem Land", vertont von Elke Heidenreich. In dem Märchen musssich der König damit auseinandersetzen, dass sein Volk beginnt, sichgegen die verordnete Einfarbigkeit zu wehren. Sonntag, 19. November,11:30 UhrIn den Doku-Reihen "stark!" (ZDF) und "Schau in meine Welt" (KiKA,mdr, HR, rbb, SWR) werden Kinder portraitiert, die schon persönlichErfahrungen mit den Themen Vielfalt, Toleranz und Migration gemachthaben. So setzt sich "Vanessa gegen Rassismus" ein und die"stark!"-Folge stellt mit "Ibrahim und Jeremia" zwei Brüder auf Zeitvor. Sonntag, 19. November, 16:15 Uhr und Samstag, 25. November,20:35 UhrKulinarisch geht die Doku-Reihe "Schmecksplosion" (SWR) aufWeltreise: Hier kochen Kinder gemeinsam unter anderem Gerichte ausRussland, Israel, Persien, Mexiko und den USA. Samstag, 18. und 25.November, jeweils 11:45 Uhr, 12:00 Uhr, 12:15 UhrIn der Spielshow "Tigerenten Club" (SWR) mit Muschda und Johannesgeht es unter anderem um eine Schule, die sich schon seit vielenJahren für geflüchtete Kinder und Jugendliche einsetzt. Samstag, 18.November, 10:45 UhrAuch die Magazine "Kann es Johannes?" (WDR, Samstag, 18. November,17:20 Uhr), "Timster" (KIKA, Samstag, 18. November, 17:45 Uhr),"Checker Tobi" (BR, Samstag, 18. und 25. November, 19:25 Uhr) und dieSitcom "Allesamt zusammen" (KiKA, Montag, 20. November bis Freitag,24. November, jeweils 15:00 Uhr und 15:25 Uhr) befassen sich mitkultureller Vielfalt."KiKA LIVE" (KiKA) mit Jess und Ben präsentiert unter anderem einSpecial mit Adel Tawil, der mit seinem aktuellen Hit "Eine Welt, eineHeimat" live bei "Weltreise Deutschland - Die Show" (KiKA) auftretenwird. Freitag, 24. November, 19:30 UhrUnd auch für die jüngsten Zuschauer stellt derKiKA-Themenschwerpunkt dar, wie kulturell vielfältig unser Land ist:"KiKANiNCHEN" (KiKA) zeigt die Geschichtenreihe "Familie Maus", inder der Rennmausjunge Mika mit seiner Familie vor dem bösenWüstenfuchs fliehen muss und unter dem Blaubärbusch eine neue Heimatfindet. Doch vieles ist hier anders als zu Hause. Montag, 20.November bis Freitag, 24. November, jeweils 7:50 UhrIn fünf neuen Folgen der "Sendung mit dem Elefanten" (WDR) singenKnolle und Mary Summer bekannte Kinderlieder in verschiedenenSprachen und machen ein internationales Quiz. Außerdem gibt es denElefanten-Song "Ich bin anders als du" in einer neuen,hitverdächtigen Version. Montag, 20. November bis Freitag, 24.November, jeweils 7:25 UhrEinen detaillierten Programmüberblick sowie zusätzlicheInformationen, Begleitmaterial für Eltern und Pädagogen, Videos,Bilder und Texte stehen in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.dezur Verfügung.Pressekontakt:Pressekontakt:planpunkt: PR GmbHStephan Tarnow, Marc MeissnerTelefon: 0221-91255710post@planpunkt.deWeitere Informationen:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell