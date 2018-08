Rund 250 000 Beschäftigte im Jahr 2016 für den Umweltschutz

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2016 lag in Deutschland die Zahl derBeschäftigten, die bei der Produktion von Waren, Bau- undDienstleistungen für den Umweltschutz eingesetzt waren, bei 251 222(gemessen in Vollzeitäquivalenten). Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) weiter mitteilt, ist der Umweltschutz damit auch einwichtiger Faktor für den Arbeitsmarkt.Mehr als zwei Drittel (172 572) dieser Beschäftigten für denUmweltschutz arbeiteten in Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes.Darunter war der Maschinenbau der beschäftigungsintensivsteWirtschaftszweig mit 63 245 Beschäftigten. Die Betriebe undBeschäftigten dieses Wirtschaftszweiges produzieren für denUmweltschutz hauptsächlich energieeffiziente Antriebs- undSteuerungstechniken sowie Windkraftanlagen.Im Baugewerbe waren 44 922 Beschäftigte für den Umweltschutztätig, zum Beispiel beim Bau von Kanalisationssystemen oder bei derWärmedämmung von Gebäuden.Demgegenüber entfielen auf den generell sehrbeschäftigungsintensiven Dienstleistungssektor lediglich 31 788Beschäftigte für den Umweltschutz. Vorwiegend waren dies Beschäftigtein Architektur- und Ingenieurbüros (16 441), zum Beispiel fürProjekte im Zusammenhang mit Windkraft.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Erhebung der Waren, Bau- und Dienstleistungen für denUmweltschutz, Telefon: +49 (0) 611 / 75 84 79 www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell