Rund 13.500 Besucher blicken hinter die Werktore von Boehringer Ingelheim (FOTO)

Ingelheim (ots) -Etwa 13.500 Besucher strömten am Samstag, 26. Mai 2018, auf dasWerkgelände des forschenden Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim,auf dem der diesjährige "Tag der offenen Tür" unter dem Motto"Gesundheit für Mensch und Tier" veranstaltet wurde. TausendeInteressierte nutzten die Gelegenheit, einen Einblick in dieverschiedenen Tätigkeitsgebiete des Unternehmens zu gewinnen. Nebenverschiedenen Führungen und Vorträgen luden vor allem die Stände dereinzelnen Geschäftsbereiche zum Mitmachen ein.Hauptattraktion bei allen Besuchern war an diesem Tag dieHolografie in der Pharmaindustrie. So konnten Interessierte mithilfeeiner Spezialbrille 3D-Projektionen mit der realen Welt verknüpfenund Informationen zu Einsatz und Verwendung digitaler Technologien inder Pharmawelt erhalten. Nur einige Stände weiter machten eine360°-Brille und ein Schlaganfall-Simulator die Welt aus Sicht einesSchlaganfallpatienten erlebbar. Ein Lungenfunktionsmobil machte esBesuchern möglich, die eigene Lungenfunktion überprüfen zu lassen undim Herz-Kreislauf-Spiel wurde der eigene Body-Mass-Index ermittelt.Ein Schlaganfallbus informierte über Ursachen, Risikofaktoren undVorsorgeoptionen eines Schlaganfalls - zudem konnten Besucher hierihre Blutzuckerwerte messen lassen."Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz unserer Besucher undMitarbeitenden", erklärte Stefan Rinn, Landesleiter Deutschland. "Unsist es heute gelungen, Boehringer Ingelheim erfolgreich alsInnovationstreiber in der pharmazeutischen Industrie und als einerder besten Arbeitgeber der Region zu präsentieren", so Rinn. "Dieverschiedenen Aktionen haben unseren Besuchern zudem zeigen können,wie außerordentlich wichtig uns gesellschaftliches Engagement und dieVielfalt innerhalb des Unternehmens sind. Das verdanken wir in ersterLinie all unseren Mitarbeitenden."Die Besonderheit in diesem Jahr: Neben dem "Tag der offenen Tür"fanden zeitgleich auch der "Infotag der Ausbildung" und der"Diversity-Tag" statt. So konnten Besucher einen Überblick über dieverschiedenen Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge beiBoehringer Ingelheim erhalten und aktuelle Auszubildende standenInteressierten Rede und Antwort. "Mit jungen Menschen in Kontakt zutreten, ihre Interessen und Wünsche bezüglich einer Ausbildung odereines dualen Studiums zu erfahren, das bringt uns als Unternehmenweiter. Der 'Tag der offenen Tür' bot hierzu die ideale Gelegenheit.Wir konnten potentielle neue Auszubildende für unsereAusbildungsberufe begeistern und haben rund 150 Schnupperpraktikavergeben", beschrieb Stefan Hüppe, Leiter Ausbildung undPersonalentwicklung Deutschland, die Situation.Der "Diversity-Tag" wiederum lies in die Vielfalt des Unternehmensblicken. Unter dem Motto "Alles bunt oder was" konnten Besucher ineiner "Diversity-Show" verfolgen, weshalb Vielfalt so wichtig ist undwelche Faktoren Vielfalt benötigt. Ein Schnellkurs in Gebärdenspracheeröffnete neue Wege der Kommunikation und ein Rollstuhl-Parcourslehrte, wie es sich anfühlt, auch schwierige Wegstrecken zuüberwinden. Unter dem Motto "Drei Minuten Blindheit" konnte sichzudem ein Weg durch einen Hindernisparcours ertastet werden. "AlsUnternehmen müssen und möchten wir die Vielfalt unserer Kundinnen undKunden, unserer Märkte und unserer Mitarbeitenden verstehen und ihrenunterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden", erklärt BirgitGiokalas, Leiterin Diversity & Inclusion bei Boehringer Ingelheim."Eine offene Kultur und Respekt, Anerkennung und Förderung derGedanken- und Ideenvielfalt bringen klare Vorteile für alleMitarbeitenden und darüber hinaus einen Wettbewerbsvorteil für unsals gesamtes Unternehmen: Vielfalt und eine inklusive Kultur fördernInnovation und Wachstum."Weiter stellten sich die sozialen Initiativen BoehringerIngelheims vor, so unter anderem die globale Initiative Making MoreHealth, deren Ziel es ist, nachhaltige Lösungen für gesellschaftlicheHerausforderungen zu entwickeln.Mehrere 100 Boehringer Ingelheim-Mitarbeiter waren an diesem Tagim Einsatz und sorgten für einen reibungslosen Ablauf derVeranstaltung. Dafür bedankt sich das Unternehmen ganz herzlich!Pressekontakt:Boehringer Ingelheim Corporate Center GmbHCorporate CommunicationsMaría Isabel Rodríguez Fernández55216 IngelheimTelefon: 06132 - 77 14 30 07E-Mail: presse@boehringer-ingelheim.deOriginal-Content von: Boehringer Ingelheim GmbH, übermittelt durch news aktuell