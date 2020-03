Rund 1070 Beschwerden über Inkasso-Unternehmen im Jahr 2019

BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Schlichtungsstelle des Bundesverbands Deutscher Inkasso-Unternehmen sind im vergangenen Jahr laut eigenen Angaben 1071 Beschwerden von Verbrauchern eingegangen.



"Die größte Zahl der Beschwerden konnte von der Geschäftsstelle zufriedenstellend geklärt werden", teilte die ehemalige Justizministerin Brigitte Zypries am Mittwoch in Berlin mit. Sie ist inzwischen als Ombudsfrau des Verbands für Beschwerdefälle zuständig. Mehr als jede fünfte Beschwerde richtete sich demnach gegen die Höhe der Inkassokosten. Das sei ein kniffliges Thema, teilte Zypries mit. "In den meisten Fällen sind die veranschlagten Kosten rechtmäßig."

In 24 Fällen habe sich die frühere Ministerin selbst mit dem Fall befasst. In einem davon habe eine Verbraucherin über Jahre hinweg Raten an das Inkassounternehmen geleistet, ohne, dass sich die Forderung groß verringert habe. Grund dafür sei die Höhe der vor rund zehn Jahren festgelegten Zinsen in Höhe von mehr als zehn Prozent gewesen. Hier sei eine einvernehmliche Lösung gefunden worden.

In einem weiteren Fall sei ein Verbraucher beim Abschluss eines Online-Vertrags vom Gläubiger nicht hinreichend über die Rechtsfolgen von Vertragsinhalten aufgeklärt worden. Das sei vom Inkassounternehmen nicht entsprechend geprüft worden.

Insgesamt kümmerten sich Inkassounternehmen nach Angaben des Verbands im vergangenen Jahr in rund 40 Millionen Verfahren um die Eintreibung der Forderungen. Demnach komme auf rund 40 000 Forderungen eine Beschwerde, hieß es./maa/DP/stk