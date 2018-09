Rund 100 Gäste feiern ersten Spatenstich für das TUI Blue Montafon

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Schruns/Tschagguns (ots) - TUI grüasst ds Muntafu: Rund 100 Gäste,Anwohner und Vertreter aus Politik und Wirtschaft der Region feiertenheute den ersten Spatenstich für das neue Lifestyle-Hotel der TUIGroup im Montafon. Landtagsabgeordnete Dr. Monika Vonier,Bürgermeister Jürgen Kuster und Bürgermeister Herbert Bitschnau gabengemeinsam mit dem TUI Aufsichtsratsvorsitzenden Prof. Dr. KlausMangold, TUI Vorstandsmitglied Sebastian Ebel sowie Managing DirectorTUI Hotels & Resorts Erik Friemuth den Startschuss für den Neubau ineinmaliger Lage mit Blick auf das Panorama der Montafoner Alpen."Das Montafon hat für jeden Gast etwas zu bieten, ob Naturfreund,Sportler oder Genießer. Dass wir hier ein eigenes Hotel eröffnen, istein Bekenntnis zu Vorarlberg und Österreich als wunderschöneTourismus-Region in Europa", sagte Prof. Dr. Klaus Mangold,Aufsichtsratsvorsitzender der TUI Group. "Gemeinsam mit Politik undWirtschaft der Region werden wir den Tourismus im Montafon weitervoranbringen.""Der Tourismus hat in Vorarlberg und ganz besonders im Montafoneinen hohen Stellenwert. Es freut mich sehr, dass das Hotelprojektnun hier realisiert wird", sagte Dr. Monika Vonier, Abgeordnete imVorarlberger Landtag. "Die TUI-Gruppe legt als internationalerfahrener Partner mit dem neuen Hotelprojekt im Montafon einenweiteren wichtigen Grundstein, um die Marktposition der Region zustärken, neue Gäste zu akquirieren und den Ganzjahrestourismus im Talzu forcieren."Wie bereits im vergangenen Jahr angekündigt, entsteht auf demGrundstück der österreichischen Gemeinden Schruns/Tschagguns das TUIBlue Montafon. Das Berghotel in idealer Lage für Skifahrer undWanderer wird über 149 Doppelzimmer, 120 Parkplätze, Restaurant mitBuffetbereich, Bar, Seminarräume, Fitness-, Wellness- undSaunabereich verfügen. Die Eröffnung ist für die Wintersaison2019/2020 geplant. In der Hauptsaison wird das TUI Blue Montafon rund60 Mitarbeiter beschäftigen.TUI Blue ist die neue Lifestyle-Hotelmarke der TUI Group und seitder Gründung vor zwei Jahren stark gewachsen. Aktuell zählen zehnHäuser in acht Ländern zum Portfolio. Mit dem TUI Blue Zanzibar inTansania wächst die TUI-Tochter in der Wintersaison 2019/20 zudemauch erstmalig auf der Fernstrecke. Das TUI Blue Montafon ist daszweite Hotel der Marke in Österreich.Ein modernes Technologie-Konzept ist ebenso Bestandteil von TUIBlue wie das innovative Bluef!t-Konzept für Fitness, Wellness undErnährung. Im Vordergrund der ersten Erlebnis-Hotelmarke des TUIHotels & Resorts-Portfolio stehen authentische Urlaubserlebnisse inder jeweiligen Region.Weitere Informationen, Fotos und Renderings finden Sie ab ca. 14Uhr unter www.tui-group.comÜber die TUI GroupDie TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und inrund 180 Zielgebieten der Erde aktiv. Sitz des Konzerns istDeutschland. Die Aktie der TUI notiert im FTSE 100, dem Leitindex derLondoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland. DieTUI Group verzeichnete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 18,5Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 1,102 MilliardenEuro. Der Konzern beschäftigt 67.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern.TUI bietet für seine über 20 Millionen Kunden Services aus einerHand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unterdem Dach des Konzerns wieder. Dazu gehören rund 330 eigene Hotels undResorts mit Premium-Marken wie RIU und Robinson und 16Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in derLuxusklasse bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises undKreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in England. Zum Konzerngehören darüber hinaus international führende Veranstaltermarken,1.600 Reisebüros in Europa sowie fünf europäischeVeranstalter-Fluggesellschaften mit rund 150 modernen Mittel- undLangstrecken-Flugzeugen. Die globale Verantwortung für nachhaltigeswirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern unsererUnternehmenskultur. Die TUI Care Foundation setzt auf die positivenEffekte des Tourismus. Sie initiiert Projekte, die neue Chancen fürdie kommende Generation schaffen und trägt zu einer positivenEntwicklung der Urlaubsdestinationen bei. Weitere Informationenfinden Sie unter www.tuigroup.comPressekontakt:Natascha KreyePressesprecherin TUI Hotels & ResortsKonzernkommunikationTel. +49 (0) 511 566 6029natascha.kreye@tui.comOriginal-Content von: TUI AG, übermittelt durch news aktuell