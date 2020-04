Rund 100 C&A-Filialen im Zuge der Lockerungen wiedereröffnet / Hoffnung auf positives Signal von Bund und Ländern für weitere Öffnungen (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Das Modeunternehmen C&A (http://www.c-a.com) eröffnet nach eingehender Prüfung der behördlichen Regelungen in den jeweiligen Bundesländern seit Donnerstag, 23. April 2020, weitere rund 100 seiner insgesamt rund 450 C&A Filialen in Deutschland. Bereits am Montag hatte das Unternehmen die ersten 14 Filialen im Zuge der Aufhebung der Beschränkungen für den Einzelhandel seinen Kunden zugänglich gemacht.Neben der Eröffnung von Filialen mit Verkaufsflächen bis zu 800 Quadratmetern wird C&A auch den Betrieb aller größeren Filialen wiederaufnehmen, deren Verkaufsfläche sich mit geringem Aufwand auf die festgesetzte Höchstgrenze reduzieren lässt. Bei mehrgeschossigen Filialen handelt es sich dabei zumeist um das Erdgeschoss - alle weiteren Etagen stehen für Beratung und Verkauf nicht zur Verfügung und werden entsprechend für Kunden eindeutig wahrnehmbar gekennzeichnet.C&A begrüßt grundsätzlich die schrittweise Lockerung der Beschränkungen für den Einzelhandel unabhängig von der Filialgröße und hält die Einhaltung der vorgeschriebenen Hygiene- und Schutzmaßnahmen für gleichermaßen umsetzbar.Das Unternehmen wird auch im Rahmen der weiteren Wiedereröffnungen alle notwendigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen treffen, um die Sicherheit und Gesundheit von Kunden und Mitarbeitern zu gewährleisten. Zu diesen Maßnahmen gehören die Begrenzung der Anzahl von Kunden, die Anbringung von Schutzscheiben sowie Bodenmarkierungen im Kassenbereich, das Tragen von Nasen-Mundschutzen aller Mitarbeiter und Regelungen zur Einhaltung des Mindestabstandes."Wir schauen zuversichtlich auf die am 3. Mai 2020 anstehende Entscheidung von Bund und Ländern, nach eingehender Prüfung der derzeitigen Infektionsdynamik, aber auch angesichts der wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland, ein nächstes positives Signal für die weitere Öffnung des Einzelhandels zu setzen", erklärte Eric Brenninkmeijer, Deutschlandchef von C&A.Die wiedereröffneten Filialen können über den Store Finder im C&A Online Shop eingesehen werden: https://www.c-and-a.com/stores/de-de/Eröffnet werden die folgenden C&A-Filialen:BrandenburgBernau, BrandenburgBerlinLankwitzer Straße, Turmstraße, Alexanderplatz, Marzahn, Neukölln, Pankow, Gesundbrunnen, Gropius Passage, Köpenick, Leipziger Platz, Prenzlauer Berg, Schoeneweide, Spandau, Steglitz, TegelHamburgElbe-Einkaufszentrum, Bergedorf, Billstedt, Bramfeld, Farmsen, Hamburger Straße, Harburg, Mönckebergstraße, WandsbekHessenBad Hersfeld, Bad Homburg, Bad Wildungen, Baunatal, Bensheim, Darmstadt, Dietzenbach, Eschwege, Flörsheim, Frankfurt / Höchst, Frankfurt am Main, Frankfurt Hessen-Center, Frankfurt Nordwestzentrum, Friedberg, Fulda-Steinweg, Fulda-Keltenstraße, Gießen, Hanau, Kassel, Korbach, Limburg, Marburg, Neu-Isenburg, Offenbach, Rüsselsheim, Stadtallendorf, Sulzbach, Viernheim, Weiterstadt, Wetzlar, WiesbadenMecklenburg-VorpommernStralsundNiedersachsenAltwarmbüchen, Barsinghausen, Buxtehude, Cloppenburg, Georgsmarienhütte, Hannover, Hannover-Langenhagen, Helmstedt, Lehrte, Meppen, Nordhorn, Northeim, Papenburg, Peine, Soltau, Stade, Uelzen, Vechta, WalsrodeRheinland-PfalzAndernach, Ingelheim, Kaiserslautern, Mülheim-Kärlich, Neustadt a.d. Weinstraße, Speyer, Wittlich, Worms, ZweibrückenSaarlandMerzigSchleswig-HolsteinAhrensburg, Eckernförde, Geesthacht, Heide, Henstedt Ulzburg, Neumünster, SchwentinentalThüringenEisenach, Gotha, Sonneberg Kids, WeimarBayernDachau, Dingolfing, Ingolstadt Süd, KitzingenPressekontakt:Jens Völmicke+49 211 9872 5264press@canda.comFollow us http://www.twitter.com/ca_europehttp://www.linkedin.com/company/c&a/http://www.instagram.com/cahttp://www.facebook.com/caWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/112929/4579320OTS: C&A Europe (cunda.de)Original-Content von: C&A Europe (cunda.de), übermittelt durch news aktuell