Run 'n' Roll: Santander Marathon 2019 auch für Inliner (FOTO)

Mönchengladbach (ots) -- Lauf findet am 9. Juni 2019 statt- Anmeldungen ab 27. August 2018 bis zum 02. Juni 2019 möglich- Strecke erstmalig für Inline-Skater geöffnetPackende Laufduelle auf den letzten Metern, stürmischer Jubelwährend der Zieleinläufe und ein Entertainmentangebot für die ganzeFamilie - das alles erwartet die Besucher und Teilnehmer am 9. Juni2019 beim Santander Marathon. Dank musikalischer Unterhaltung undleckerem Barbecue ist die Veranstaltung nicht nur für Läufer einechtes Highlight.Sportbegeisterte stellen sich auch im kommenden Jahr wiederverschiedenen Distanzen und einem anspruchsvollem Höhenprofil beimSantander Marathon. Das neue Highlight für Besucher und Teilnehmer:Neben den bereits bestehenden Lauf-Wettbewerben gibt es erstmalig dieMöglichkeit, die zehn Kilometer- und Halbmarathonstrecke aufInline-Skates zu bestreiten.Anmeldungen sind ab dem 27. August 2018 unterwww.santander-marathon.de online möglich. Der Startschuss fällt wieschon im Vorjahr am Santander-Platz vor der Unternehmenszentrale desHauptsponsors und Namensgebers. Die Inline-Skater bekommen aufgrundihrer hohen Geschwindigkeiten den Vorrang und starten bereits um 8:30Uhr. Anschließend gehen die Kinder auf die Strecke. DieErwachsenen-Läufe starten um 10 Uhr mit der Königsdisziplin. WeitereDetails zum Lauf, den Startzeiten und dem Unterhaltungsangebot an derStrecke finden Sie im beigefügten Factsheet.Weitere Informationen finden Sie unter: www.santander-marathon.deoder http://presse.santander.deBanco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- undGeschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehnKernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen amBörsenwert die größte Bank in der Eurozone. Im Jahr 1857 gegründet,verfügt Santander Ende Juni 2018 über ein verwaltetes Vermögen(Einlagen und Investmentfonds) von 981 Milliarden Euro. Santander hatweltweit etwa 140 Millionen Kunden, 13.500 Filialen und rund 200.000Mitarbeiter. In der ersten Jahreshälfte 2018 erzielte Santander einenzurechenbaren Gewinn von 3,752 Milliarden Euro, eine Steigerung um 4Prozent zum Vorjahreszeitraum.Die Santander Consumer Bank AG gehört gemessen an der Kundenzahlzu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietet Privat-und Firmenkunden über verschiedene Kanäle umfangreicheFinanzdienstleistungen an. Ob online, per Video-Beratung oderpersönlich in der Filiale - Santander hat ein Service- undProduktangebot, das vom Girokonto über die Kreditkarte bis hin zurBaufinanzierung sowie dem Wertpapiergeschäft ein breites Spektrumabdeckt. In Deutschland ist die Bank der größte herstellerunabhängigeFinanzierer von Mobilität und auch bei Konsumgütern führend. Diehundertprozentige Tochter der spanischen Banco Santander hat ihrenSitz in Mönchengladbach. Weitere Informationen finden Sie unterwww.santander.dePressekontakt:Dennis NeelsenCommunications02161 690-8598dennis.neelsen@santander.de